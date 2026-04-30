19 साल की दुश्मनी: 8 साल से बदले की आग में जल रहा था, जेल से निकला पिता का हत्यारा तो बीच बाजार में भून डाला

गुरुग्राम के कासन गांव में गुरुवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। 55 साल के पूर्व एनएसजी कमांडो सुंदर फौजी उम्रकैद की सजा काट रहे थे। वह पैरोल पर बाहर आए थे, उन्हें बदले की आग में चबूतरे पर बैठे-बैठे गोली मार दी गई।