खून पीता था, मुसलमानों से नफरत करता था और प्यार में मुस्लिम बन गया था यह गैंगस्टर

दुबला था तो नाम पड़ गया सलीम हड्डी: सलीम हड्डी अबू सलेम गैंग का खतरनाक शूटर था। सलेम अंडरवर्ल्ड का पहला माफिया डॉन था, जिसने उत्तर प्रदेश से शूटर लाना शुरू किया था। वह इन लड़कों को उन बिल्डर्स को डराने-धमकाने के लिए भेजता था जो पैसे देने में आनाकानी करते थे। इसके लिए बिल्डर के दरवाजे पर फायरिंग करवाना, शीशे चटका देना या ऑफिस में घुस कर मैनेजर को डराने के लिए बंदूक लहराना जैसी हरकतें करवाता था। बाद में इन शूटर्स को कत्ल करने के लिए भी भेजा जाने लगा। इन लड़कों का मुंबई में अपराध का कोई रिकॉर्ड होता नहीं था, तो पुलिस के लिए कुछ पता करना टेढ़ी खीर हो जाता था। इन गुर्गों से सलेम एक के बाद एक कत्ल करवा रहा था और पुलिस लाचार लग रही थी।