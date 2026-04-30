30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दीदी के राज में डरा हुआ है वोटर: गिरिराज सिंह ने बंगाल चुनाव में TMC की कार्यशैली पर उठाए सवाल

West Bengal Assembly Election Violence: गिरिराज सिंह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने मतदान को प्रभावित करने के लिए हिंसा का सहारा लेने की पूरी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सकी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Apr 30, 2026

Giriraj Singh

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Photo-IANS)

Giriraj Singh on West Bengal Polls:पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने मतदान को प्रभावित करने के लिए हिंसा का सहारा लेने की पूरी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सकी। पत्रकारों से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि टीएमसी ने कुछ क्षेत्रों में हिंसा और धमकी का सहारा लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके।

बीजेपी को अपने प्रदर्शन पर भरोसा

इससे पहले, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 4 मई को आने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों में भाजपा के प्रदर्शन पर भरोसा जताया था और कहा था कि पार्टी एग्जिट पोल को इतनी गंभीरता से नहीं लेती है। विधानसभा चुनाव एक दिन पहले समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी प्रारंभिक अनुमानों के बजाय भारत की जनता पर पूरा भरोसा रखती है।

हम ​एग्जिट पोल को गंभीरता से नहीं लेते

पीयूष गोयल ने कहा कि हम एग्जिट पोल को इतनी गंभीरता से नहीं लेते। हमें भारत की जनता पर पूरा भरोसा है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उसी तरह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की जनता भी इससे वंचित नहीं रहना चाहती। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और तमिलनाडु में एनडीए की। असम, पुडुचेरी और केरल में भी भाजपा-एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव से हम अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे।

असम में एनडीए, केरल में यूडीएफ को बहुमत

आपको बता दें कि यह बुधवार को हुए एग्जिट पोल के बाद आया है जिसमें अनुमान लगाया गया था कि भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए असम में और कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ केरल में जीत हासिल करने की स्थिति में है, साथ ही अधिकांश सर्वेक्षणों में यह भी कहा गया है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी पहली सरकार बनाने की राह पर है।

ये भी पढ़ें

‘सोनिया गांधी ही लेती हैं निर्णय,’ कर्नाटका में CM बदलाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का बडा बयान
राष्ट्रीय
Congress President Mallikarjun Kharge

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Assembly Elections 2026

West Bengal

West Bengal Elections 2026

Published on:

30 Apr 2026 10:03 pm

Hindi News / National News / दीदी के राज में डरा हुआ है वोटर: गिरिराज सिंह ने बंगाल चुनाव में TMC की कार्यशैली पर उठाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मेड इन इंडिया ‘महेंद्रगिरि’ की एंट्री से कितनी ताकतवर हो जाएगी भारतीय नौसेना? समुद्र के लिए आगे की भी हो गई तैयारी

राष्ट्रीय

स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर TMC के धरने पर BJP का पलटवार, तापस रॉय ने कोलकाता पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल

Tapas Roy Politician
राष्ट्रीय

कोलकाता में बवाल! स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने पर बैठे टीएमसी नेता, ममता बनर्जी भी पहुंची, ECI और BJP पर जनादेश लूटने का आरोप

West Bengal Elections 2026
राष्ट्रीय

विधवा की पारिवारिक पेंशन से नहीं हो सकती पति के बकाया की वसूली, गुजरात हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

Gujarat High Court
राष्ट्रीय

प्राइवेट स्कूलों की अब खैर नहीं! दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दी चेतावनी

Delhi CM Rekha Gupta
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.