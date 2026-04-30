दीदी के राज में डरा हुआ है वोटर: गिरिराज सिंह ने बंगाल चुनाव में TMC की कार्यशैली पर उठाए सवाल

पीयूष गोयल ने कहा कि हम एग्जिट पोल को इतनी गंभीरता से नहीं लेते। हमें भारत की जनता पर पूरा भरोसा है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उसी तरह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की जनता भी इससे वंचित नहीं रहना चाहती। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और तमिलनाडु में एनडीए की। असम, पुडुचेरी और केरल में भी भाजपा-एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव से हम अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे।