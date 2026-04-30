दीदी के राज में डरा हुआ है वोटर: गिरिराज सिंह ने बंगाल चुनाव में TMC की कार्यशैली पर उठाए सवाल

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Photo-IANS)
Giriraj Singh on West Bengal Polls:पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने मतदान को प्रभावित करने के लिए हिंसा का सहारा लेने की पूरी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सकी। पत्रकारों से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि टीएमसी ने कुछ क्षेत्रों में हिंसा और धमकी का सहारा लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके।
इससे पहले, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 4 मई को आने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों में भाजपा के प्रदर्शन पर भरोसा जताया था और कहा था कि पार्टी एग्जिट पोल को इतनी गंभीरता से नहीं लेती है। विधानसभा चुनाव एक दिन पहले समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी प्रारंभिक अनुमानों के बजाय भारत की जनता पर पूरा भरोसा रखती है।
पीयूष गोयल ने कहा कि हम एग्जिट पोल को इतनी गंभीरता से नहीं लेते। हमें भारत की जनता पर पूरा भरोसा है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उसी तरह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की जनता भी इससे वंचित नहीं रहना चाहती। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और तमिलनाडु में एनडीए की। असम, पुडुचेरी और केरल में भी भाजपा-एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव से हम अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे।
आपको बता दें कि यह बुधवार को हुए एग्जिट पोल के बाद आया है जिसमें अनुमान लगाया गया था कि भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए असम में और कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ केरल में जीत हासिल करने की स्थिति में है, साथ ही अधिकांश सर्वेक्षणों में यह भी कहा गया है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में अपनी पहली सरकार बनाने की राह पर है।
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