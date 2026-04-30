स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर TMC के धरने पर BJP का पलटवार, तापस रॉय ने कोलकाता पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल

TMC की वरिष्ठ नेता शशि पांजा और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। पार्टी ने आरोप लगाया कि स्ट्रॉन्ग रूम में रखे बैलेट बॉक्स और ईवीएम से जुड़ी प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। TMC ने BJP और चुनाव आयोग (ECI) पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए इसे लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करार दिया है।