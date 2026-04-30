कोलकाता में हाई वोल्टेज ड्रामा! स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर तैनात करनी पड़ी फोर्स, चुनाव में धांधली का आरोप

कोलकाता में माणिकतला विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार तपस रॉय की पुलिस के साथ तीखी बहस हो गई, जिससे मौके पर कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। इस दौरान तपस रॉय ने आरोप लगाया कि पिछले संसदीय चुनाव में उनके साथ अन्याय हुआ था। उन्होंने कहा, “मेरा पिछला चुनाव लूट लिया गया था… यह सब कोलकाता पुलिस और असामाजिक तत्वों की वजह से हुआ।”