पश्चिम बंगाल के लिए अपना एग्जिट पोल जारी नहीं करेगा Axis My India, खुद वजह भी बताई

पश्चिम बंगाल में सत्ता की लड़ाई रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। वोटिंग के आखिरी फेज के ठीक बाद कई एग्जिट पोल आए हैं, जिनमें कुछ भाजपा को बहुमत देते दिख रहे हैं तो कुछ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को सत्ता में बरकरार रखने का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन सबसे भरोसेमंद एजेंसियों में शुमार एक्सिस माय इंडिया ने अभी तक कोई आंकड़ा जारी नहीं किया।