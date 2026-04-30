30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल के लिए अपना एग्जिट पोल जारी नहीं करेगा Axis My India, खुद वजह भी बताई

West Bengal Exit Poll 2026: कुछ सर्वे भाजपा को बहुमत दे रहे हैं तो कुछ TMC को सत्ता बचा रहे। लेकिन एक्सिस माय इंडिया ने सर्वे रद्द कर दिया। वजह क्या है?

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Mukul Kumar

Apr 30, 2026

पश्चिम बंगाल चुनाव एग्जिट पोल। (फोटो- AI)

पश्चिम बंगाल में सत्ता की लड़ाई रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। वोटिंग के आखिरी फेज के ठीक बाद कई एग्जिट पोल आए हैं, जिनमें कुछ भाजपा को बहुमत देते दिख रहे हैं तो कुछ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को सत्ता में बरकरार रखने का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन सबसे भरोसेमंद एजेंसियों में शुमार एक्सिस माय इंडिया ने अभी तक कोई आंकड़ा जारी नहीं किया।

एक्सिस माय इंडिया ने अपना एग्जिट पोल जारी करने से साफ इनकार कर दिया है। उनकी वजह हैरान करने वाली है, उसका कहना है कि बंगाल में लोग डर से मुंह ही नहीं खोल रहे थे।

मतदाता कुछ नहीं बोल रहे?

एक्सिस माय इंडिया के फाउंडर प्रदीप गुप्ता ने एनडीटीवी को बताया कि उनकी टीम फेस टू फेस बातचीत करती है। पहले फेज के बाद जब सर्वे करने गए तो 60 से 70 प्रतिशत लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। वे न हां कह रहे थे, न ना। बस चुप्पी साधे खड़े रहते या चल देते।

गुप्ता ने कहा- बंगाल में लोग चुनाव के बारे में किसी से बात करने को तैयार नहीं हैं। 20-30 प्रतिशत सैंपल पर कोई नंबर देना गलत होगा।' गुप्ता ने बताया कि उन्होंने गुरुवार को भी कोशिश की, लेकिन स्थिति ज्यादा नहीं बदली।

आखिरकार उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस बार बंगाल के लिए कोई एग्जिट पोल नहीं जारी करेंगे। उन्होंने कहा- जब कोई बोल ही नहीं रहा तो मेरी सीमाएं सिमट जाती हैं। हमने बहुत मेहनत की, पसीना बहाया, लेकिन सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं बना तो आंकड़े देना सही नहीं।

दूसरे एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं?

दूसरी एजेंसियों के अनुमान काफी अलग-अलग हैं। प्रजा पोल ने भाजपा को 178 से 208 सीटें दी हैं, जबकि मैट्राइज और पोल डायरी ने भी भाजपा को बहुमत (161 और 171 सीटों) के करीब बताया है।

दूसरी तरफ जनमत पोल और पीपुल्स पल्स ने टीएमसी और उसके सहयोगियों को 195-205 और 177-187 सीटें देते हुए सत्ता बचाने का अनुमान लगाया है। इन पोल्स के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी की संगठनात्मक ताकत और कल्याणकारी योजनाएं अभी भी काम कर रही हैं।

लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को ज्यादातर सर्वे में सिंगल डिजिट सीटें ही मिलती दिख रही हैं। यानी तीसरी ताकत के तौर पर उनका प्रभाव लगभग खत्म सा दिख रहा है।

294 सीटों का गणित

बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर असली नतीजा क्या होगा? एग्जिट पोल तो सिर्फ अनुमान हैं। असली फैसला 4 मई को मतगणना के बाद आएगा।

ये भी पढ़ें

EXIT Poll ने बढ़ाई TMC की चिंता, भाजपा को मिल रहे 48 प्रतिशत वोट, असली नतीजों से पहले ही सियासी हलचल तेज
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

30 Apr 2026 04:45 pm

Hindi News / National News / पश्चिम बंगाल के लिए अपना एग्जिट पोल जारी नहीं करेगा Axis My India, खुद वजह भी बताई

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बंगाल में फिर मचेगा चुनावी शोर: CEO ने दिया कुछ बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश, BJP ने किया फैसले का स्वागत!

West Bengal CEO Repoll Directive
राष्ट्रीय

चीन-पाकिस्तान की नींद उड़ाने को तैयार ‘अग्नि-6’! DRDO ने पूरी की तैयारी, बस मोदी सरकार की मंजूरी का इंतजार

Agni 6 Range and Features
राष्ट्रीय

नहीं मान रहे नेतन्याहू? इजराइली हमलों से परेशान होकर ट्रंप की शरण में पहुंचा लेबनान, लगाई जंग रोकने की गुहार

US President Donald Trump
राष्ट्रीय

‘क्यों हटाई गई सुरक्षा’, हरभजन सिंह की पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका, केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस

Harbhajan Singh
राष्ट्रीय

‘एग्जिट पोल तो ठीक हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है…’ बंगाल चुनाव पर उत्तराखंड CM धामी ने क्या कुछ कहा?

CM Pushkar Singh Dhami on Bengal Election
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.