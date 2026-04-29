EXIT Poll ने बढ़ाई TMC की चिंता, भाजपा को मिल रहे 48 प्रतिशत वोट, असली नतीजों से पहले ही सियासी हलचल तेज

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आए ताजा एग्जिट पोल ने सियासी हलचल तेज कर दी है। कई एजेंसियों के सर्वे में संकेत मिले हैं कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस बार राज्य में मजबूत बढ़त हासिल कर सकती है। हालांकि अंतिम नतीजे आने में अभी समय है, लेकिन इन अनुमानों ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है।