EXIT Poll ने बढ़ाई TMC की चिंता, भाजपा को मिल रहे 48 प्रतिशत वोट, असली नतीजों से पहले ही सियासी हलचल तेज

West Bengal Exit Poll 2026। (फोटो- AI)
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आए ताजा एग्जिट पोल ने सियासी हलचल तेज कर दी है। कई एजेंसियों के सर्वे में संकेत मिले हैं कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस बार राज्य में मजबूत बढ़त हासिल कर सकती है। हालांकि अंतिम नतीजे आने में अभी समय है, लेकिन इन अनुमानों ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है।
एग्जिट पोल के मुताबिक, भाजपा को बंगाल में 48 प्रतिशत वोट मिलते दिख रहे हैं। वहीं, टीएमसी को लगभग 40 प्रतिशत वोट मिले हैं।
कई पोल्स में दावा किया गया है कि बंगाल में भाजपा को 150 से अधिक सीटें मिल रही हैं। वहीं, ममता बनर्जी भी जीत से काफी पीछे नहीं हैं। उनकी टीएमसी भी भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही है।
कई एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि टीएमसी को 130 से अधिक सीटें मिल रही हैं। हालांकि, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लिए यह संकेत चिंता बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस चुनाव में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे मतदाताओं के बीच प्रमुख रहे। भाजपा ने इन मुद्दों को जोर-शोर से उठाया, जिसका असर वोटिंग पैटर्न में देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर, टीएमसी ने अपने विकास कार्यों और सामाजिक योजनाओं के दम पर जनता को साधने की कोशिश की।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव हमेशा से ही राष्ट्रीय राजनीति के लिए अहम माना जाता रहा है। अगर एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित होते हैं, तो यह राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है।
अब सबकी निगाहें मतगणना के दिन पर टिकी हैं, जब यह साफ हो जाएगा कि एग्जिट पोल के आंकड़े कितने सटीक थे और बंगाल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी।
ये अनुमान पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के अंतिम चरण की वोटिंग बुधवार शाम 6 बजे खत्म होने के बाद आए हैं। वोटिंग खत्म होने से पहले ही, मतदाताओं की भागीदारी 90 प्रतिशत के शानदार आंकड़े तक पहुंच गई थी।
शाम 5 बजे तक, पूर्वी बर्दवान जिला 92.46% की जबरदस्त वोटिंग के साथ सबसे आगे रहा। इसके बाद हुगली (90.34%), नदिया (90.28%), हावड़ा (89.44%) और उत्तरी 24 परगना का नंबर आया। दक्षिणी 24 परगना में क्रमशः 89.74% और 89.57% वोटिंग दर्ज की गई।
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