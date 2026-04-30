चीन-पाकिस्तान की नींद उड़ाने को तैयार ‘अग्नि-6’! DRDO ने पूरी की तैयारी, बस मोदी सरकार की मंजूरी का इंतजार

शिखर सम्मेलन के दौरान डीआरडीओ के अध्यक्ष ने यह भी उल्लेख किया था कि भारत का एलआर-एएसएचएम हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल कार्यक्रम उन्नत चरण में पहुंच गया है, और जल्द ही प्रारंभिक परीक्षण होने की उम्मीद है। एएनआई राष्ट्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन में बोलते हुए कामत ने कहा कि भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणालियों दोनों पर काम कर रहा है, जिसमें ग्लाइड संस्करण वर्तमान में विकास के मामले में आगे है। उन्होंने कहा कि हाइपरसोनिक के संबंध में, हम दो कार्यक्रमों पर काम कर रहे हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल।