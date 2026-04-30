‘क्यों हटाई गई सुरक्षा’, हरभजन सिंह की पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका, केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस

राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि सुरक्षा वापस लिए जाने से उनके और परिवार पर खतरा बढ़ गया है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि हाल ही में उग्र भीड़ ने उनके घर के बाहर पहुंचकर हमला किया, हंगामा किया और मकान के बाहर गद्दार लिख दिया। इस घटना को उन्होंने व्यक्तिगत सुरक्षा, परिवार की गरिमा और मानसिक शांति पर सीधा हमला बताया।