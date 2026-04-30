‘एग्जिट पोल तो ठीक हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है…’ बंगाल चुनाव पर उत्तराखंड CM धामी ने क्या कुछ कहा?

West Bengal Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि राज्य में इस बार बदलाव की लहर है और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की डबल इंजन सरकार बनने जा रही है। धामी ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सर्वे अपने स्थान पर हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और संकेत दे रही है।