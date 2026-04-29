महिलाओं ने बदला गेम? बंगाल का सर्वे करने में कहां आई दिक्कत? EXIT POLL जारी करने वाले ने खुलकर बताया

पिछले सालों में कई राज्य सरकारों ने महिलाओं के बैंक खाते में सीधे पैसे देने वाली योजनाएं चलाई हैं। अब सवाल यह है कि महिलाएं इन योजनाओं से कितनी खुश हैं और क्या वे मौजूदा सत्ता पर फिर भरोसा जताएंगी। गुप्ता के मुताबिक, महिला मतदाताओं की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है।