‘भगवा लहर सिर्फ मीडिया में, जमीन पर कांग्रेस है मजबूत’: देबब्रत सैकिया ने बताया असम का असली मूड

उन्होंने कहा कि मैं एग्जिट पोल पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन इस बार आम आदमी ने भाजपा को वोट नहीं दिया। मैं यह जानता हूं क्योंकि चुनाव मुद्दों पर लड़े जाते हैं। भाजपा ने हमें 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट दिया था, लेकिन उसके एक भी वादे पूरे नहीं हुए। असम में अच्छे दिनों की जगह बुरे दिन आ गए। असम में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, जहां 33 लाख से अधिक युवा बेरोजगार हैं। इस बारे में कुछ नहीं किया गया। इसी वजह से बदलाव की जरूरत थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले से कहीं ज्यादा भ्रष्टाचार है और किए गए सारे वादे पूरे नहीं हुए हैं।