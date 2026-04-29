West Bengal Election: बंगाल का असली ‘सिकंदर’ कौन? ममता, मोदी और शाह की रैलियों का इनसाइड डेटा आपको कर देगा हैरान!

Election Rallies: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव दिलचस्प रहा। राजनीतिक दलों ने जनता का वोट हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर रही है। इस सियासी गहमागहमी के बीच एक सवाल हर किसी के जेहन में है कि आखिर प्रचार के मैदान में किसने सबसे ज्यादा मेहनत की? चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों और दौरों के आंकड़े एक बेहद दिलचस्प कहानी बयां करते हैं।