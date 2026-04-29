Bengal Polls: ‘बड़ी-बड़ी बातें छोड़िए, अगर हिम्मत है तो 4 मई को इस्तीफा दे दीजिएगा’, वोटिंग के बीच TMC ने पीएम मोदी को दी चुनौती

Bengal Polls: पश्चिम बंगाल दूसरे फेज में 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसी बीच ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती दे दी। TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- नरेंद्र, आपने कहा था कि आप बंगाल की सभी 294 सीटों के उम्मीदवार हैं। बड़ी-बड़ी बातें छोड़िए और यह चुनौती स्वीकार कीजिए।