असम CM हिमंत बिस्वा सरमा की टिप्पणी पर बांग्लादेश में नाराजगी, भारतीय उच्चायुक्त के समक्ष दर्ज कराई आपत्ति

Bangladesh protest Assam CM Himanta Biswa Sarma Statement: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की हालिया टिप्पणी को लेकर बांग्लादेश ने कार्यवाहक भारतीय उच्चायुक्त पवन बाधे को तलब किया और अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। स्थानीय अखबार ‘ढाका ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के अनुसार, यह राजनयिक कदम असम राज्य से लोगों की कथित स्वदेश (बांग्लादेश) वापसी से संबंधित बयानों के बाद उठाया गया है। बांग्लादेशी अधिकारियों ने हालिया सार्वजनिक टिप्पणियों की प्रकृति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे बयान द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही, उन्होंने संवेदनशील मुद्दों पर टिप्पणी करते समय संयम बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया।