1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Petrol-Diesel Price: पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल, नेपाल सरकार ने दी जनता को राहत, जानें भारत की स्थिति

पश्चिम एशिया संकट के चलते वैश्विक तेल बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है। पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के दाम करीब 400 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं, जबकि नेपाल में कीमतों में राहत दी गई है। भारत में फिलहाल ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

May 01, 2026

India Pakistan Nepal fuel price comparison showing petrol and diesel price changes amid global oil crisis and West Asia tensions in 2026, highlighting India stable fuel rates, Pakistan price hike, and Nepal price cut.

पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाते पाकिस्तानी लोग (सोर्स: IANS)

Fuel prices: पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट का असर वैश्विक तेल बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते कई देशों को ऊर्जा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच, जहां पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है, वहीं पड़ोसी देश नेपाल में आम जनता को राहत मिली है।

पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजलः करीब 400 रुपए प्रति लीटर

आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, गुरुवार को पेट्रोल की कीमत में 6.51 रुपए प्रति लीटर (स्थानीय मुद्रा) और हाई-स्पीड डीजल (HSD) की कीमत में 19.39 रुपए प्रति लीटर (स्थानीय मुद्रा) की वृद्धि की गई है।

इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 393.35 रुपए से बढ़कर 399.86 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि हाई-स्पीड डीजल की कीमत 399.58 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है।

इस बीच, अधिकारियों ने पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी में 3.88 रुपए की कटौती कर इसे 103.50 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर कर दिया है, जबकि डीजल पर 28.69 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर की लेवी लागू की गई है। इससे पहले हाई-स्पीड डीजल पर कोई लेवी नहीं थी।

नेपाल में पेट्रोल-डीजल हुआ सस्ता

पश्चिम एशिया संकट के बावजूद पड़ोसी देश नेपाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। इस संबंध में नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने नोटिस जारी कर नई दरों की घोषणा की है।

नई दरों के अनुसार, पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए (स्थानीय मुद्रा) और डीजल में 12 रुपए (स्थानीय मुद्रा) की कमी की गई है। अब नेपाल में पेट्रोल 214.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल-केरोसिन 222.50 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा।

हालांकि, नेपाल में एविएशन फ्यूल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू एविएशन फ्यूल 7 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है, जबकि काठमांडू के लिए अंतरराष्ट्रीय एविएशन फ्यूल में 46 डॉलर प्रति किलोलीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, एलपीजी सिलेंडर के दाम 150 रुपए बढ़कर 2160 रुपए प्रति सिलेंडर हो गए हैं।

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए खुदरा कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 23 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 33 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है, जो 1 मई 2026 से प्रभावी होगा। साथ ही, सरकार ने पेट्रोल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया है।

ये भी पढ़ें

लगातार दूसरे महीने हवाई ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी, विदेश यात्रा महंगी होने की आशंका बढ़ी
कारोबार
ATF price hike impact on international flights, domestic air travel relief India, aviation fuel price increase May, export duty cut on ATF and diesel India

खबर शेयर करें:

Published on:

01 May 2026 09:59 am

Hindi News / World / Petrol-Diesel Price: पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल, नेपाल सरकार ने दी जनता को राहत, जानें भारत की स्थिति

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जल्द जाएंगे चीन, ईरान मुद्दे पर हो सकती है अहम बातचीत

विदेश

इज़रायल ने लेबनान में बरपाया कहर, एयरस्ट्राइक्स में 24 लोगों की ली जान

Israel carries out airstrikes in Lebanon
विदेश

Donald Trump का बड़ा दावा: ईरान की नेवी-एयर फोर्स पूरी तरह खत्म, Iran ने भी दी अंजाम भुगतने की धमकी

विदेश

ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने फिर किया बड़ा दावा, टैरिफ की धमकी से रुकवाया भारत-पाकिस्तान युद्ध; लाखों जानें बचाईं

विदेश

ईरान युद्ध पर अमेरिका में बढ़ा संवैधानिक टकराव, 60 दिन के कानून पर रक्षा मंत्री की नई दलील

US Defense Secretary speaking during Senate hearing on Iran war and 60-day law dispute.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.