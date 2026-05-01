Petrol-Diesel Price: पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल, नेपाल सरकार ने दी जनता को राहत, जानें भारत की स्थिति

आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, गुरुवार को पेट्रोल की कीमत में 6.51 रुपए प्रति लीटर (स्थानीय मुद्रा) और हाई-स्पीड डीजल (HSD) की कीमत में 19.39 रुपए प्रति लीटर (स्थानीय मुद्रा) की वृद्धि की गई है।