ईरान युद्ध पर अमेरिका में बढ़ा संवैधानिक टकराव, 60 दिन के कानून पर रक्षा मंत्री की नई दलील

दरअसल, 1973 के वॉर पॉवर्स रिजोल्यूशन के तहत राष्ट्रपति को किसी भी सैन्य कार्रवाई के 60 दिनों के भीतर कांग्रेस की मंजूरी लेनी होती है या अभियान समाप्त करना पड़ता है। ईरान संघर्ष के मामले में यह समयसीमा नजदीक है, लेकिन हेगसेथ का तर्क है कि युद्धविराम के चलते यह नियम अभी लागू नहीं होता। वर्जीनिया के डेमोक्रेटिक सीनेटर टिम केन ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि कानून इस व्याख्या का समर्थन नहीं करता। उन्होंने इसे प्रशासन के लिए गंभीर कानूनी सवाल बताया।