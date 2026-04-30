होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकाबंदी के बीच पाकिस्तान ने खेला ‘डबल गेम’, ईरान के लिए खोले 6 इमरजेंसी जमीनी मार्ग

होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकाबंदी के बीच पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने ईरान के लिए 6 जमीनी मार्गों को औपचारिक रूप से चालू कर दिया है। दरअसल, अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाला समुद्री व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। फारस की खाड़ी का यह मार्ग काफी महत्वपूर्ण है। इस मार्ग से वैश्विक कच्चे तेल के करीब 20 प्रतिशत आवागमन होता है। नाकाबंदी और ईरानी बंदरगाहों पर लगी पाबंदियों के कारण कराची और ग्वादर बंदरगाहों पर ईरान के लिए आए 3,000 से अधिक कंटेनर फंस गए हैं।