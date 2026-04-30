डोनाल्ड ट्रंप का ‘बैड मैन’ अवतार: ईरान-चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए शुरू किया नया ऑपरेशन

शैडो बैंक, वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। इनमें आमतौर पर ऐसे अनुभवी निवेशक शामिल होते हैं, जो जटिल जोखिमों को समझते हैं और उन्हें सहन कर सकते हैं। शैडो बैंकिंग के उदाहरणों में मनी मार्केट फंड, हेज फंड और इन्वेस्टमेंट बैंक शामिल हैं। वैश्विक वित्तीय प्रणाली में 'शैडो बैंकिंग' एक वैध और महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसे गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थ (NBFI) के रूप में भी जाना जाता है। शैडो बैंकिंग प्रणाली में ऐसे गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थ शामिल होते हैं, जो पारंपरिक बैंकों के समान ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन कम विनियमन और निगरानी के तहत काम करते हैं।