30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

डोनाल्ड ट्रंप का ‘बैड मैन’ अवतार: ईरान-चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए शुरू किया नया ऑपरेशन

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने ईरान-चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अब अमेरिका ने ईरान-चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए नया ऑपरेशन शुरू किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vinay Shakya

Apr 30, 2026

ईरान-चीन के खिलाफ अमेरिका की बड़ी कार्रवाई

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने ईरान के विरुद्ध 'No More Mr. Nice Guy' के संकल्प के साथ 'ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी' का नया चरण शुरू कर दिया है। अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान के अरबों डॉलर के 'शैडो बैंकिंग' नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए 35 संस्थाओं और व्यक्तियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। यह प्रहार सीधे तौर पर ईरान-चीन के उस ऑयल गठजोड़ पर है, जो तेहरान की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है।

ईरान के लिए फंड जुटाने वाले 'शैडो बैंकर्स' पर प्रतिबंध

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने कहा कि ईरान का यह 'शैडो' सिस्टम उसकी सेना और आतंकी नेटवर्क के लिए फंड जुटाने का मुख्य जरिया है। अब तेहरान से तेल खरीदने वाली चीनी रिफाइनरियों एवं उन्हें सुविधा देने वाले बैंकों को प्रतिबंधों का सामना करना होगा। इसी बीच ईरानी सेना ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर तनाव बढ़ा तो वह नए तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं।

कैसे काम करते हैं 'शैडो बैंक'?

शैडो बैंक, वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। इनमें आमतौर पर ऐसे अनुभवी निवेशक शामिल होते हैं, जो जटिल जोखिमों को समझते हैं और उन्हें सहन कर सकते हैं। शैडो बैंकिंग के उदाहरणों में मनी मार्केट फंड, हेज फंड और इन्वेस्टमेंट बैंक शामिल हैं। वैश्विक वित्तीय प्रणाली में 'शैडो बैंकिंग' एक वैध और महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसे गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थ (NBFI) के रूप में भी जाना जाता है। शैडो बैंकिंग प्रणाली में ऐसे गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थ शामिल होते हैं, जो पारंपरिक बैंकों के समान ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन कम विनियमन और निगरानी के तहत काम करते हैं।

चीनी रिफाइनरियों की भी घेराबंदी

ईरान के कुल तेल निर्यात का 90 प्रतिशत हिस्सा चीन खरीदता है। अमेरिका ने अब चीन की स्वतंत्र रिफाइनरियों को निशाना बनाया है। ट्रेजरी ने साफ किया है कि जो भी बैंक इन रिफाइनरियों के साथ लेनदेन करेंगे। वे अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिए जाएंगे। इसी कड़ी में अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही 'हेंगली पेट्रोकेमिकल' जैसी बड़ी रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाए हैं।

पुतिन-ट्रंप में 90 मिनट फोन पर बातचीत, कई मुद्दों पर चर्चा

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 90 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई है। क्रेमलिन ने वार्ता को दोस्ताना और सकारात्मक बताया। बातचीत में ईरान युद्ध, यूक्रेन संघर्ष और हाल ही में व्हाइट हाउस से जुड़ी गोलीबारी की घटना पर चर्चा हुई। पुतिन ने ट्रंप पर हुए हमले की कोशिश की निंदा की है। इसके अलावा ट्रंप और पुतिन ने ईरान परमाणु समझौते और युद्धविराम पर विचार-विमर्श किया।

ये भी पढ़ें

ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों को सबक सिखाया, कई ठिकानों को नष्ट किया, कौन हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट समर्थ शुक्ला?
राष्ट्रीय
Flight Lieutenant Samarth Shukla

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

30 Apr 2026 01:56 am

Hindi News / World / डोनाल्ड ट्रंप का ‘बैड मैन’ अवतार: ईरान-चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए शुरू किया नया ऑपरेशन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

पश्चिम एशिया संकटः ईरान युद्ध से बदली खाड़ी देशों की कूटनीति, OPEC में बड़ी दरार, अब क्या करेगा UAE?

Iran-Israel conflict
विदेश

साल 2030 तक चंद्रमा पर रहने लगेंगे इंसान! अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी ने किया दावा, लूनर बेस तैयार कर रहीं कंपनियां

Moon
विदेश

क्या प्लूटो को ग्रह का दर्जा वापस मिलेगा? NASA ने पूरी दुनिया में छेड़ दी बहस

AI Image
विदेश

मिडिल ईस्ट संकट: यूरोपीय संघ ने लागू किया नया फ्रेमवर्क, अब प्रभावित सेक्टरों की मदद करेंगे यूनियन के देश

European Commission
विदेश

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने एस जयशंकर को किया फोन, जानें क्या हुई बात?

S Jaishankar and Seyed Abbas Araghchi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.