30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान: ‘डिप्लोमेसी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका को छोड़नी होगी अपनी जिद’

Masoud Pezeshkian on US Sanctions: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि देश कूटनीति के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को अपना रवैया बदलना होगा। जानें क्या कुछ कहा है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Apr 30, 2026

Man walking past military honor guard

Masoud Pezeshkian on US Sanctions (Image: IANS)

Iran US War Update: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने साफ संकेत दिया है कि उनका देश कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में तनाव कम करने का एकमात्र रास्ता बातचीत है, लेकिन यह तभी संभव है जब अमेरिका आक्रामक और उकसाने वाले कदमों से पीछे हटे।

अमेरिका के रवैये पर सख्त टिप्पणी

जापान की प्रधानमंत्री सनई ताकाइची के साथ फोन पर हुई बातचीत में पेजेशकियान ने अमेरिका और इजराइल पर क्षेत्र में तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में अस्थिरता के पीछे इन्हीं देशों की नीतियां जिम्मेदार हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिकी कार्रवाई को समुद्री डकैती तक करार दिया और कहा कि ईरानी जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए।

जापान ने जताई चिंता

इस बातचीत में जापानी जहाजों की सुरक्षा का मुद्दा भी प्रमुख रूप से उठा है। प्रधानमंत्री ताकाइची ने उम्मीद जताई कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जल्द फिर शुरू होगी और किसी समझौते तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि सभी देशों के जहाजों के लिए सुरक्षित और स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करना जरूरी है, खासकर तब जब फारस की खाड़ी में कई जापानी जहाज और नागरिक मौजूद हैं।

अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला

मसूद पेजेशकियान ने पर्शियन गल्फ नेशनल डे के मौके पर अपने बयान में कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य पर किसी भी तरह की नाकेबंदी या प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। उनका मानना है कि ऐसे कदम न केवल क्षेत्रीय देशों के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी खतरा बनते हैं।

असफल वार्ता के बाद बढ़ा तनाव

गौरतलब है कि अप्रैल के मध्य में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन यह वार्ता किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसके बाद से ही क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। ईरान के इस ताजा बयान से साफ है कि वह बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखना चाहता है, लेकिन अब आगे की दिशा काफी हद तक अमेरिका के रुख पर निर्भर करेगी।

ये भी पढ़ें

‘चला दिया तो दहल जाएंगे दोनों देश’, ईरान ने यूएस-इजरायल को दी ‘सीक्रेट हथियार’ की धमकी
विदेश
US-Iran war

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

30 Apr 2026 08:50 pm

Hindi News / World / ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान: ‘डिप्लोमेसी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका को छोड़नी होगी अपनी जिद’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

नेपाल का यू-टर्न: ‘100 रुपए वाले नियम’ से पीछे हटी बालेन्द्र शाह सरकार, विरोध-प्रदर्शन के बाद बदला फैसला

Nepal government rolls back custom duty tax on Indian goods near India-Nepal border.
विदेश

आसमान से बरसी मौत, 9 लोगों के उड़े चिथड़े… अमेरिका से सीधे टकराया ईरान!

Israel kills people in Lebanon
विदेश

'आत्मनिर्भर भारत' को मिला इटली का साथ: रक्षा क्षेत्र में तकनीक और सह-उत्पादन पर बनी बड़ी सहमति

India Italy Bilateral Military Cooperation Plan
विदेश

JPMorgan Scandal: महिला बॉस ने भारतीय कर्मचारी को ड्रग्स देकर किया यौन शोषण, दी धमकी

JP Morgan Executive Lorna Hajdini
विदेश

ईरान के नए सुप्रीम लीडर की ट्रंप को खुली धमकी, ‘समुद्र की गहराई में होगी अमेरिकियों की जगह’, बयान से बढ़ी हलचल

Mojtaba Khamenei
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.