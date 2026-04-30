ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान: ‘डिप्लोमेसी के लिए हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका को छोड़नी होगी अपनी जिद’

गौरतलब है कि अप्रैल के मध्य में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन यह वार्ता किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इसके बाद से ही क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। ईरान के इस ताजा बयान से साफ है कि वह बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखना चाहता है, लेकिन अब आगे की दिशा काफी हद तक अमेरिका के रुख पर निर्भर करेगी।