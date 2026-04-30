‘मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी’: जेपी मॉर्गन की महिला बॉस ने भारतीय कर्मचारी को ड्रग्स देकर मिटाई हवस

मई 2025 में पीड़ित ने जेपी मॉर्गन प्रबंधन को इसकी लिखित शिकायत दी थी, लेकिन बैंक ने यह कहते हुए उसकी शिकायत खारिज कर दी कि उन्हें जांच में कोई सुबूत नहीं मिला। पीड़ित के वकील के मुताबिक, इस घटना से उनका मुवक्किल मानसिक और पेशेवर रूप से टूट चुका है। लोर्ना अभी भी बैंक में काम कर रही हैं, जबकि पीड़ित दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अब पीड़ित ने अपने भारी नुकसान और मानसिक प्रताड़ना के लिए अदालत से हर्जाना देने की मांग की है।