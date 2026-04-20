महाराष्ट्र में TCS जैसा एक और कांड! NGO संचालक गिरफ्तार, महिलाओं के यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण का आरोप

महाराष्ट्र में कथित धर्मांतरण और महिला उत्पीड़न के मामलों ने फिर सनसनी फैला दी है। नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) से जुड़े बीपीओ (BPO) में जबरन धार्मिक गतिविधियों और यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद अब नागपुर से भी ऐसा ही एक गंभीर मामला सामने आया है। नागपुर के मानकापुर इलाके में एक एनजीओ (NGO) संचालक को कई महिलाओं की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान रियाज काजी (Riyaz Kazi) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, रियाज काजी यूनिवर्सल मल्टीपर्पस सोसाइटी (यूएमएस) नामक एक एनजीओ चलाता है। रियाज काजी पर धर्मांतरण, छेड़छाड़ और महिलाओं पर इस्लामी पोशाक पहनने और रीति-रिवाजों का पालन करने के लिए दबाव डालने का आरोप है।