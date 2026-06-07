शाहरुख-सलमान और प्रभास को पछाड़, अल्लू अर्जुन बने सबसे महंगे एक्टर, एक फिल्म से कमाए 300 करोड़ रुपये

साल 2024 में आई तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' के लीड एक्टर अल्लू अर्जुन ने एक फिल्म के लिए किसी इंडियन एक्टर द्वारा सबसे ज्यादा फीस लेने का रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि अल्लू अर्जुन ने साल 2021 में रिलीज हुई 'पुष्पा' के इस सीक्वल के लिए तय फीस के साथ-साथ मुनाफे में भी हिस्सा लिया। फीस के इसी मॉडल की वजह से अल्लू अर्जुन कमाई के मामले में कई बड़े और सीनियर सुपरस्टार्स से आगे निकल गए। 'पुष्पा 2' ने दुनिया भर में 1700 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा कमाया। और इस मुनाफे में से अल्लू अर्जुन को एक बड़ा हिस्सा मिला। ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुसार फिल्म के लिए उनकी फीस के अलावा उनकी कुल कमाई 300 करोड़ रुपये से ज्यादा होने का अनुमान है। दिलचस्प बात ये है कि अल्लू अर्जुन की कमाई का ये आंकड़ा अधिकतर भारतीय फिल्मों के बजट से ज्यादा है। जैसे कि प्रभास और राणा दग्गुबाती की 'बाहुबली 2' का कुल बजट 250 करोड़ रुपये से कम ही था ।