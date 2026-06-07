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राखी गुलजार ने आमिर खान की तीसरी शादी पर दिया बड़ा बयान, बोलीं- पार्टनर चुनना सबका हक

Rakhee Gulzar On Aamir Khan: आमिर खान 60 साल की उम्र में अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ आने वाली 5 जुलाई को तीसरी शादी करने जा रहे हैं। इस उम्र में शादी करने को लेकर सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। ऐसे में दिग्गज अभिनेत्री राखी गुलजार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने जो कहा वह इंटरनेट पर आग की तरह वायरल हो गया है।

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Jun 07, 2026

Rakhee Gulzar Big reaction On Aamir Khan third marriage at 60 trolling said what is wrong

राखी गुलजार ने आमिर खान की तीसरी शादी पर किया कमेंट

Aamir Khan third marriage Gauri Spratt wedding date: बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्टनिस्ट' आमिर खान (Aamir Khan) इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक बार फिर जबरदस्त सुर्खियों में हैं। 60 साल की उम्र में अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी बार शादी के बंधन में बंधने की उनकी खबरों ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। एक तरफ जहां फैंस इस खबर से बेहद उत्साहित हैं, वहीं सोशल मीडिया पर एक वर्ग ऐसा भी है जो इस उम्र में तीसरी शादी करने को लेकर आमिर खान को बुरी तरह ट्रोल कर रहा है।

इस बीच, 'कभी कभी', 'बाजीगर' और 'करण अर्जुन' जैसी कल्ट फिल्मों की दिग्गज अभिनेत्री राखी गुलज़ार (Rakhi Gulzar) आमिर के समर्थन में खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने शादी की आलोचना करने वालों को करारा जवाब देते हुए अभिनेता का पुरजोर बचाव किया है।

आमिर खान की शादी पर दिया राखी ने रिएक्शन (Rakhee Gulzar On Aamir Khan third marriage criticism)

इंटरनेट पर आमिर खान की उम्र को लेकर हो रही तीखी आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए राखी गुलजार ने कहा, "60 साल की उम्र में शादी करने में आखिर क्या बुराई है? लोग इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो को ही देख लीजिए। वह दो बार शादी कर चुके हैं और अब टिफनी चेन के साथ रिश्ते में हैं, जिनसे साल 2023 में उनकी एक बेटी भी हुई। रॉबर्ट डी नीरो जब पिता बने, तब उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा थी। सच तो यह है कि वैवाहिक सुख या अपना पार्टनर चुनने का अधिकार किसी उम्र का मोहताज नहीं होता।"

राखी ने खुद का उदाहरण देते हुए आगे कहा कि उन्होंने भी मशहूर गीतकार और फिल्म निर्माता गुलज़ार साहब से तब शादी की थी, जब वे अपने जीवन के लगभग 40वें पड़ाव पर थे। दोनों ने 15 मई, 1973 को बेहद धूमधाम से शादी की थी और उसी साल उनकी बेटी व निर्देशक मेघना गुलज़ार का जन्म हुआ था।

आमिर की पूर्व पत्नियों संग दोस्ती की मुरीद हुईं राखी (Aamir Khan ex wives Reena Dutta Kiran Rao friendship)

दिग्गज अभिनेत्री ने आमिर खान के व्यक्तित्व की तारीफ करते हुए कहा, "भले ही मैंने अपने पूरे करियर में आमिर खान के साथ कभी स्क्रीन शेयर नहीं की है, लेकिन मैं उन्हें बेहद ईमानदार और साफ दिल इंसान मानती हूं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि रीना दत्ता और किरण राव से तलाक होने के बाद भी आमिर ने दोनों पूर्व पत्नियों के साथ एक बेहद सम्मानजनक और गहरी दोस्ती का रिश्ता कायम रखा है। यह उनके अच्छे चरित्र और बड़प्पन को दर्शाता है।"

खुद आमिर खान ने की शादी की पुष्टि

इससे पहले रीना दत्ता और किरण राव से शादी कर चुके आमिर खान ने खुद इस बड़ी खबर पर अपनी मुहर लगा दी है। फिलहाल अमेरिका के दौरे पर मौजूद आमिर ने अपनी शादी की योजनाओं की पुष्टि करते हुए कहा, "मैं अभी यूएस में हूं और यह खबर बिल्कुल सच है कि मैं और गौरी आने वाली 5 जुलाई को शादी करने जा रहे हैं।"

रिपोर्ट्स की मानें तो यह शादी बेहद निजी और पारिवारिक माहौल में होगी, जिसमें केवल करीबी रिश्तेदार और चुनिंदा दोस्त ही शामिल होंगे। आमिर ने साल 2025 में अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर गौरी स्प्रैट के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था और अब दोनों अपनी जिंदगी का यह नया सफर शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

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Published on:

07 Jun 2026 01:06 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / राखी गुलजार ने आमिर खान की तीसरी शादी पर दिया बड़ा बयान, बोलीं- पार्टनर चुनना सबका हक

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