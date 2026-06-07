राखी गुलजार ने आमिर खान की तीसरी शादी पर दिया बड़ा बयान, बोलीं- पार्टनर चुनना सबका हक

इंटरनेट पर आमिर खान की उम्र को लेकर हो रही तीखी आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए राखी गुलजार ने कहा, "60 साल की उम्र में शादी करने में आखिर क्या बुराई है? लोग इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? हॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो को ही देख लीजिए। वह दो बार शादी कर चुके हैं और अब टिफनी चेन के साथ रिश्ते में हैं, जिनसे साल 2023 में उनकी एक बेटी भी हुई। रॉबर्ट डी नीरो जब पिता बने, तब उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा थी। सच तो यह है कि वैवाहिक सुख या अपना पार्टनर चुनने का अधिकार किसी उम्र का मोहताज नहीं होता।"