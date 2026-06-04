आमिर खान की तीसरी वेडिंग न्यूज पर सिंगर सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने दिया बयान, बोलीं- वो बहुत हिम्मती हैं

Suchitra Krishnamoorthi react on Aamir Khan wedding: बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर जबरदस्त चर्चा में बने हुए हैं। खबर है कि 61 साल की उम्र में एक बार फिर आमिर खान दूल्हा बनने जा रहे हैं। वह गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट संग 5 जुलाई को तीसरी शादी रचाने की तैयारी कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर दोबारा घर बसाने के आमिर के इस फैसले ने जहां सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है, वहीं अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। हाल ही में मशहूर एक्ट्रेस और सिंगर सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने आमिर खान की तीसरी शादी की खबरों पर बड़ा बयान दिया है।