4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

कौन थे पहलाज निहलानी? जिनका 76 साल की उम्र में हुआ निधन, इंडस्ट्री को दी थी ‘आंखें, ‘शोला और शबनम’ जैसे फिल्में

Pahlaj nihalani Death: बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे जिसके कारण उन्होंने मुंबई के नानावती अस्पताल में अंतिम सांस ली। जानिए कौन थे पहलाज निहलानी जिन्होंने 'शोला और शबनम' और 'आंखें' जैसी हिट फिल्में बनाकर गोविंदा को स्टार बनाया था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jun 04, 2026

Pahlaj nihalani Death at 76 due to liver related issue who is he filmmaker and ex cbfc chief

कौन थे पहलाज निहलानी?

Pahlaj Nihalani Death: फिल्म इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर आ रही है। फेमस फिल्ममेकर पहलाज निहलानी का निधन हो गया है। उन्होंने 76 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। वह लंबे समय ये लीवर संबंंधित बीमारी से जूझ रहे थे। उनका मुंबई के प्रसिद्ध नानावती अस्पताल में इलाज चल रहा था, वहीं उन्होंने गुरुवार 4 जून को अंतिम सांस ली। जैसे ही उनके निधन की खबर आई हर कोई हैरान रह गया। पहलाज निहलानी के अचानक चले जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई यह जानना चाह रहा है कि यह कौन थे? जिन्होंने हिंदी सिनेमा में एक लंबा और रसूखदार सफर तय किया...

कौन थे पहलाज निहलानी? (Who Is Pahlaj Nihalani?)

पहलाज निहलानी को आसान शब्दों में कहें तो वह बॉलीवुड के एक ऐसे पारखी फिल्ममेकर थे जो दर्शकों की नब्ज को बखूबी पहचानते थे। उन्होंने निर्माता के रूप में एक बेहद सफल करियर बनाया और बॉलीवुड को कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। वह 'आंखें', 'शोला और शबनम', 'इल्जाम', 'अंदाज', 'तलाश', 'रंगीला राजा' और 'जूली 2' जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों के निर्माण के लिए जाने जाते थे।

सेंसर बोर्ड के थे पूर्व अध्यक्ष

फिल्म निर्माण के अलावा, पहलाज निहलानी की एक और बड़ी पहचान यह भी थी कि उन्होंने साल 2015 से 2017 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) यानी सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। उनके इस दो साल के कार्यकाल ने देश भर में काफी सुर्खियां बटोरी थीं।

सेंसर बोर्ड के चीफ रहते हुए फिल्मों में कड़े कट्स लगाने और कैंची चलाने के उनके कई फैसलों ने फिल्म जगत में भारी विवाद खड़ा कर दिया था। उस दौरान रचनात्मक स्वतंत्रता, सेंसरशिप की सीमाओं और भारतीय सिनेमा में सेंसर बोर्ड की भूमिका को लेकर पूरी इंडस्ट्री में एक लंबी और तीखी बहस छिड़ गई थी। कई फिल्ममेकर्स उनके कड़े रुख से नाराज भी हुए, लेकिन निहलानी हमेशा अपने नियमों पर अडिग रहे।

गोविंदा के 'गॉडफादर' और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के थे निर्माता

पहलाज निहलानी का नाम आते ही अभिनेता गोविंदा का चेहरा खुद-ब-खुद सामने आ जाता है। उन्हें गोविंदा का 'गॉडफादर' भी कहा जाता था। उन्होंने ही गोविंदा की शुरुआती करियर की सबसे यादगार और सुपरहिट फिल्मों को प्रोड्यूस किया था, जिसने गोविंदा को फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े स्टार के रूप में स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाई। उनके द्वारा बनाई गई मसाला फिल्में आज भी सुपरहिट हैं।

मनोज बाजपेयी लेना चाहते हैं एक्टिंग से सन्यास, कारण बताते हुए बोले- हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं

ये भी पढ़ें
Manoj Bajpayee want quit acting and said We Are Moving Towards Death

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Jun 2026 01:09 pm

Published on:

04 Jun 2026 12:42 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कौन थे पहलाज निहलानी? जिनका 76 साल की उम्र में हुआ निधन, इंडस्ट्री को दी थी ‘आंखें, ‘शोला और शबनम’ जैसे फिल्में

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राजस्थानी सिंगर स्वरूप खान को Google ने कर दिया था ‘मृत’ घोषित, पोस्ट कर सिंगर बोले- मैं अभी जिंदा हूं

Rajasthani singer swaroop khan dismisses death rumors after google mistakenly declares him dead said i am alive
बॉलीवुड

कैमरे से बचने के लिए इब्राहिम अली खान ने पलक तिवारी को दिया धक्का, लोग बोले- जब प्यार किया तो डरना क्या

Ibrahim Ali Khan push Palak Tiwari to stairs in basement after seeing paparazzi people said accept your love
बॉलीवुड

शादी पर किए विवादित मजाक में घिरे विकी कौशल, बोले-हर समय परफेक्ट नहीं हो सकते!

Vicky Kaushal
बॉलीवुड

क्या गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी करने वाले हैं Aamir Khan? सोशल मीडिया पर चर्चा हुई तेज

Aamir Khan To Marry Girlfriend Gauri Spratt
बॉलीवुड

डॉन 3 कंट्रोवर्सी की बड़ी बातें: 10 करोड़ रुपये का सेटलमेंट ऑफर, रणवीर ने कहा ‘धुरंधर फ्लॉप होती तो नहीं छोड़ता Don 3’

Don 3 Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.