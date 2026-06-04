कौन थे पहलाज निहलानी? जिनका 76 साल की उम्र में हुआ निधन, इंडस्ट्री को दी थी ‘आंखें, ‘शोला और शबनम’ जैसे फिल्में

Pahlaj Nihalani Death: फिल्म इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर आ रही है। फेमस फिल्ममेकर पहलाज निहलानी का निधन हो गया है। उन्होंने 76 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। वह लंबे समय ये लीवर संबंंधित बीमारी से जूझ रहे थे। उनका मुंबई के प्रसिद्ध नानावती अस्पताल में इलाज चल रहा था, वहीं उन्होंने गुरुवार 4 जून को अंतिम सांस ली। जैसे ही उनके निधन की खबर आई हर कोई हैरान रह गया। पहलाज निहलानी के अचानक चले जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई यह जानना चाह रहा है कि यह कौन थे? जिन्होंने हिंदी सिनेमा में एक लंबा और रसूखदार सफर तय किया...