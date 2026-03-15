करोड़ों का थिएटर लेकिन सोच…? अल्लू अर्जुन के नए सिनेमा हॉल में दिखा भेदभाव

जैसे ही इस वॉल की फोटो एक्स पर वायरल हुई, नेटिजन्स ने अल्लू अर्जुन और उनके मैनेजमेंट पर खूब कमेंट्स किए। एक यूजर ने लिखा, ये तो हद ही हो गई, क्या आपको इस पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक भी महान हीरोइन नहीं मिली? वहीं, कुछ फैंस ने दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी का नाम न होने पर गहरा दुख जताया। लोगों का मानना है कि श्रीदेवी ने तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ सभी भाषाओं में काम किया और वो देश की पहली महिला सुपरस्टार थीं। उनका नाम न होना यह दर्शाता है कि आज भी बड़े स्टार्स सिर्फ पुरुष कलाकारों को ही ग्रेट मानते हैं। कुछ लोगों ने तो इसे पितृसत्ता कह दिया और कहा कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में आज भी महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलता, जिसकी वो हकदार हैं।