सड़क पर बैठकर फूट-फूटकर रोए Nawazuddin Siddiqui! सिर्फ ‘Parle-G’ खाकर काटे दिन, याद कर छलके आंसू

इतना ही नहीं, नवाजपुद्दीन ने बताया कि शुरुआत में उनमें जोश और आत्मविश्वास था, लेकिन बार-बार के संघर्षों ने धीरे-धीरे उस आत्मविश्वास को खोखला कर दिया। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच गए थे जहां उन्हें खुद पर शक होने लगा था और वो खुद को अनफिट महसूस करने लगे थे। बता दें, उनके शब्दों में, "ऐसा लगता था जैसे बुरी किस्मत ने मुझे घेर लिया हो। जब भी कोई बड़ा मौका आता, वो ठीक उसी वक्त हाथ से निकल जाता जब मिलने वाला होता था।" ये लगभग 10 साल तक चलता रहा और इस दौरान वो खुद को मनहूस मानने लगे थे।