2 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

सड़क पर बैठकर फूट-फूटकर रोए Nawazuddin Siddiqui! सिर्फ ‘Parle-G’ खाकर काटे दिन, याद कर छलके आंसू

Nawazuddin Siddiqui interview: नवाजुद्दीन सिद्दीकी की संघर्षों से भरी कहानी प्रेरणादायक है। एक समय था जब वे सड़क पर बैठकर फूट-फूटकर रोते थे, भूखे और बेसहारा। उन्हीं मुश्किल दिनों में उनका सहारा सिर्फ 'Parle-G' बिस्किट हुआ करता था, जिसे याद कर वो हमेशा दुखी हो जाते है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

May 02, 2026

सड़क पर बैठकर फूट फूटकर रोए Nawazuddin Siddiqui

Nawazuddin Siddiqui (फोटो सोर्स: IMDb))

Nawazuddin Siddiqui interview: बॉलीवुड के सबसे दमदार स्टार्स में से एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जिंदगी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, लेकिन ये कहानी पर्दे पर नहीं, असल जिंदगी में लिखी गई है, संघर्ष, आंसुओं और टूटन के साथ। बता दें, हाल ही में रेडियो नशा के साथ एक बातचीत में उन्होंने अपने उन सालों की दर्द के बारे में खुलकर शेयर की जब वो बार-बार टूटे, लेकिन हर बार उठ खड़े हुए।

वो एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, बुरी किस्मत ने मुझे घेर लिया हो

एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब मुंबई आए थे तब उनकी जेब में सिर्फ 2,500 रुपये थे। गुजारे के लिए उन्होंने वॉचमैन की नौकरी की और अपनी टैलेंट को निखारने के लिए थिएटर में डूब गए, लेकिन मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें आसानी से नहीं अपनाया। सालों तक रिजेक्शन के बाद आखिरकार 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' ने उन्हें वो पहचान दिलाई जिसके लिए वो एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे।

इतना ही नहीं, नवाजपुद्दीन ने बताया कि शुरुआत में उनमें जोश और आत्मविश्वास था, लेकिन बार-बार के संघर्षों ने धीरे-धीरे उस आत्मविश्वास को खोखला कर दिया। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच गए थे जहां उन्हें खुद पर शक होने लगा था और वो खुद को अनफिट महसूस करने लगे थे। बता दें, उनके शब्दों में, "ऐसा लगता था जैसे बुरी किस्मत ने मुझे घेर लिया हो। जब भी कोई बड़ा मौका आता, वो ठीक उसी वक्त हाथ से निकल जाता जब मिलने वाला होता था।" ये लगभग 10 साल तक चलता रहा और इस दौरान वो खुद को मनहूस मानने लगे थे।

एक इंसान जो आज करोड़ों का दिल जीतता है, वो सड़क पर अकेले रोता था

इतना ही नहीं, उन्होंने बताया, "कई बार ऐसा हुआ जब मुझे बीच सड़क पर रोने का मन किया और मैं रोया, लेकिन साथ ही ये भी देखता रहा कि कोई देख तो नहीं रहा।" ये पल पढ़कर दिल भारी हो जाता है एक इंसान जो आज करोड़ों का दिल जीतता है, कभी सड़क पर अकेले रोता था। बता दें, अपने सबसे मुश्किल दौर में भी नवाजुद्दीन एक्टिंग से दूर नहीं हुए। उन्होंने बताया कि वो सड़क पर चलते-चलते जोर से डायलॉग की रिहर्सल करते थे।

एक्टर ने अपनी गरीबी के उन दिनों को याद करते हुए एक ऐसी बात कही जो सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि उन दिनों उनका नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, सब कुछ Parle-G बिस्कुट ही था। दिल्ली में रहते हुए यही उनकी जिंदगी थी। साथ ही, उन्होंने कहा, "आज भी जब मैं Parle-G खाता हूं तो मुझे वे दिन याद आ जाते हैं। इसका स्वाद आज भी दर्द देता है।" कर्ली टेल्स के एक पुराने इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया था कि वो करीब डेढ़ साल तक सिर्फ चाय और Parle-G पर जीते रहे।

हर कोई एक ऐसे मोड़ से गुजरता है जहां हार मानने का मन करता है

इतना ही नहीं, राज शमनी के साथ इमोशनल बातचीत में नवाजुद्दीन ने कहा था कि 2012 से पहले के सालों में जब भी कोई मौका मिलता, वो हाथ से निकल जाता था। उन्हें लगने लगा था कि शायद वो जिंदगी में कुछ खास हासिल करने के लिए नहीं बने। उन्होंने कहा, "हर कोई एक ऐसे मोड़ से गुजरता है जहां हार मानने का मन करता है। मैं भी वहां था। फिर कोई छोटी-सी चीज उम्मीद जगा देती थी। ये सिलसिला 7-8 साल तक चला।"

इन दिनों नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी फिल्म 'मैं एक्टर नहीं हूं' के प्रमोशन में बिजी हैं जो 8 मई को रिलीज होगी। इसके अलावा वो मोस्टअवेडेट फिल्म 'तुम्बाड 2' में भी नजर आएंगे जो 3 दिसंबर 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

02 May 2026 06:44 pm

Hindi News / Entertainment / सड़क पर बैठकर फूट-फूटकर रोए Nawazuddin Siddiqui! सिर्फ ‘Parle-G’ खाकर काटे दिन, याद कर छलके आंसू

पत्रिका लाइव अपडेट

टी20 वर्ल्डकप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, हरमनप्रीत कौर होंगी कप्तान, इन खिलाड़ियों की चमकी किस्मत

Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

CSK vs MI Update: मुंबई के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगी चेन्नई की पिच, तेज गर्मी और उमस के चलते खिलाड़ी होंगे चोटिल

IPL 2026
क्रिकेट

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बढ़ते बढ़े वजन पर ट्रोल हुईं स्वरा भास्कर ने ट्रोलर्स की बोलती की बंद, बोलीं- ‘मेरे शरीर पर सिर्फ मेरा हक है’

Swara Bhasker on Body Shaming
बॉलीवुड

“बच गए भाई!” फोन पर गंभीर अलर्ट बजते ही कांप गए आशीष चंचलानी, ‘लगा जॉम्बी आ गए’, इंटरनेट पर छाई मीम्स बाढ़

यूट्यूबर आशीष चंचलानी कांप उठे
मनोरंजन

‘पापा नरक जैसी जिंदगी से गुजर चुके हैं’ संजय दत्त को लेकर त्रिशाला दत्त ने किया बड़ा खुलासा

Trishala Dutt on Sanjay Dutt
बॉलीवुड

चकाचौंध में छिपी मॉडल्स की वो मजबूरी, जहां करोड़ों की लग्जरी लाइफ के बदले चुकानी पड़ती है भारी कीमत

चकाचौंध में छिपी मॉडल्स की वो मजबूरी, जहां करोड़ों की लग्जरी लाइफ के बदले चुकानी पड़ती है भारी कीमत
मनोरंजन

सुनील ग्रोवर बने ‘डोनाल्ड ट्रंप’, तो ऋषभ पंत ने सरेआम उतार दी इज्जत! वीडियो हुआ वायरल

Sunil Grover latest ad
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.