प्रसून जोशी संभालेंगे प्रसार भारती की कमान, बदल सकती है ब्रॉडकास्टिंग की तस्वीर

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रसून जोशी को इस नियुक्ति पर बधाई देते हुए PIB की प्रेस रिलीज में कहा कि प्रसून जोशी एक अनोखी क्रिएटिव स्पिरिट हैं जिन्हें दुनियाभर में विज्ञापन, साहित्य, कला और सिनेमा के क्षेत्र में सराहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रसून जी के शब्दों में भारत की मिट्टी की खुशबू है और उनका विजन हमारी संस्कृति के शाश्वत सार को दर्शाता है। मंत्री ने आगे कहा कि उनकी देखरेख में प्रसार भारती को नई ऊर्जा, गहरा उद्देश्य और एक नई क्रिएटिव आवाज मिलेगी।