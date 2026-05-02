चकाचौंध में छिपी मॉडल्स की वो मजबूरी, जहां करोड़ों की लग्जरी लाइफ के बदले चुकानी पड़ती है भारी कीमत

इतना ही नहीं, पत्रकार ने ये भी खुलासा किया कि दुबई और मुंबई की मॉडलिंग एजेंसियां लड़कियों को यहां से लेकर जाती हैं और उनका शोषण करती हैं। वहां उन्हें पार्टियों में बुलाया जाता है जहां टेबल बुक होती है और रौनक के लिए लड़कियों का यूज किया जाता है। कुछ एजेंसियां घंटों के हिसाब से चार्ज करती हैं। वाहिद ने ये बताया कि इस पूरे रैकेट में क्रिकेट बुकीज और कॉल सेंटर चलाने वाले लोग भी शामिल होते हैं। जब इंडिया के बुकीज दुबई गए तो ये सिलसिला और तेज हो गया।