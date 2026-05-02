सुनील ग्रोवर बने ‘डोनाल्ड ट्रंप’, तो ऋषभ पंत ने सरेआम उतार दी इज्जत! वीडियो हुआ वायरल

इतना ही नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' की जज अर्चना पूरन सिंह ने कमेंट किया,"OMG! आप क्या नहीं कर सकते।" ये प्रतिक्रिया उनकी अचंभित करने वाली तारीफ थी जिसने साबित किया कि सुनील की इस परफॉर्मेंस ने हर किसी को हैरान कर दिया है। बता दें, फैंस और सेलेब्स ने इस वीडियो पर भरपूर प्यार बरसाया। एक यूजर ने लिखा कि मार्केट में कई AI सब्सक्रिप्शन मौजूद हैं लेकिन सुनील ग्रोवर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एक अन्य ने उन्हें "अमेजिंग" बताया तो किसी ने हंसने वाले इमोजी की झड़ी लगा दी। वीडियो पर आए लाखों व्यूज और हजारों कमेंट्स बता रहे हैं कि ये मिमिक्री दर्शकों के दिल तक पहुंच गई है।