ट्रंप का अल्टीमेटम: गर्भवती विधवा से की मेलानिया की तुलना! जिमी किमेल के मोनोलॉग वीडियो से अमेरिका में मचा बवाल

Donald Trump Melania Trump slams Comedian Jimmy Kimmel: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मशहूर लेट नाइट शो होस्ट जिमी किमेल के बीच की कड़वाहट अब एक बड़े विवाद में तब्दील हो गई है। 27 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक बेहद कड़ा पोस्ट करते हुए डिज्नी और एबीसी (ABC) नेटवर्क से मांग की। उन्होंने जिमी किमेल को तुरंत बर्खास्त करने को कहा। ट्रंप का यह गुस्सा किमेल के शो में दिखाए गए एक कथित 'फर्जी वीडियो' और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप पर की गई भद्दी टिप्पणी को लेकर है।