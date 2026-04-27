Bharat Kapoor Death: फेमस एक्टर भरत कपूर का निधन, 3 दिन से थी हालत नाजुक

Bharat Kapoor Passed Away: बॉलीवुड के लिए अप्रैल का यह महीना किसी काले साये से कम साबित नहीं हो रहा है। अभी फिल्म जगत और सुरों की मल्लिका आशा भोसले के जाने के गम से लोग उबर भी नहीं पाए थे कि मनोरंजन जगत से एक और बेहद दुखद खबर सामने आ गई है। हिंदी फिल्मों के जाने-माने अभिनेता भरत कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन हो गया है। उन्होंने 80 साल की आयु में मुंबई के सायन अस्पताल में अंतिम सांस ली। जैसे ही खबर आई हर कोई हैरान रह गया। उनके फैंस उनकी फोटो शेयर कर अपने फेवरेट एक्टर को श्रद्धांजलि दे रहे है।