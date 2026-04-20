हार्ट अटैक फिर बनकर आया काल! महज 57 साल की उम्र में अभिनेता पैट्रिक मुलडून की हुई मौत

कैलिफोर्निया के सैन पेड्रो में जन्मे पैट्रिक मुलडून ने पढ़ाई के दौरान ही अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में पढ़ाई करते हुए वो फुटबॉल टीम से भी जुड़े रहे। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने छोटे-छोटे रोल से अपने करियर की शुरुआत की और धीरे-धीरे टेलीविजन की दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना ली। उनकी शुरुआती उपस्थिति ने ही ये हिंट दे दिया था कि वे आगे चलकर बड़े कलाकार बनने वाले हैं।