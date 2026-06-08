8 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

इधर कंगना रनौत ने नर्सों की यूनिफॉर्म पर उठाया सवाल, उधर यूजर्स बोले- ‘नर्सों की ड्रेस नहीं, सैलरी पर बात करो’

Kangana Ranaut On Nurses Uniform: बीते दिन एक इंटरव्यू के दौरान अभिनेत्री और राजनेता कंगना रनौत ने भारत में नर्सों के ड्रेस कोड पर अपनी राय रखते हुए कहा कि मौजूदा यूनिफॉर्म पर अभी भी ब्रिटिश प्रभाव दिखता है और भविष्य में इसे नर्सों की अपनी पसंद और सुविधा के आधार पर फिर से डिजाइन किया जा सकता है। सोशल मीडिया यूजर्स एक्ट्रेस के इस बयान पर अब उनको ट्रोल कर रहे हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Jun 08, 2026

Kangana Ranaut On Nurses Uniform

रिलीज होने वाली है कंगना की भारत भाग्य विधाता। (फोटो सोर्स: kanganaranaut)

Kangana Ranaut On Nurses Uniform: अभिनेत्री और राजनेता कंगना रनौत ने भारत में नर्सों के ड्रेस कोड पर अपनी राय रखते हुए कहा कि मौजूदा यूनिफॉर्म पर अभी भी ब्रिटिश प्रभाव दिखता है। इसके साथ ही कंगना ने भारतीय नर्सों की यूनिफार्म को बदलने का सुझाव दिया है और उनका ये कमेंट उनकी आने वाली फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की रिलीज के दौरान आई है, जिसमें वह एक स्टाफ नर्स की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म में उनकी भूमिका एक ऐसी नर्स की है जो जन कल्याण के मोर्चे पर सबसे आगे रहती है, लेकिन अक्सर उनकी सेवा और समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं जाता।

सोशल मीडिया पर कंगना के इस बयान को लेकर हो रही है चर्चा

कंगना रनौत के इस बयान के बाद से ही सोशल मीडिया यूजर्स उनको ट्रोल कर रहे हैं और उनके पहनावे पर और नर्सों की सैलरी को लेकर भी कमेंट्स कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, 'स्लीवलेस ब्लाउज भारतीय कल्चर नहीं है।' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'मैडम, भारतीय सशस्त्र बलों के बारे में आपकी क्या राय है? वे भी तो इतने लंबे समय से गैर-भारतीय ड्रेस कोड अपनाए हुए हैं? आपने जो ब्लाउज पहना है, वो भी किसी भी तरह से भारतीय नहीं लग रहा है - पहले आप खुद तो वो अपनाइए जिसका आप उपदेश देना चाहती हैं!

एक X यूजर ने कमेंट किया, 'मैम, यूनिफॉर्म बदल दी गई हैं। मेरा अनुरोध है कि यूनिफॉर्म पर चर्चा करने के बजाय, इस बात पर चर्चा करें कि यह सिर्फ़ एक सर्विस नहीं, बल्कि एक प्रोफेशन है। इसलिए नर्सों का अनुचित फ़ायदा उठाना बंद करें, क्योंकि उनकी भूमिका अहम है। नर्सों को मिल रही न्यूनतम मजदूरी के बारे में बात करें!!!

जबकि दूसरे यूजर ने लिखा, "नर्सें सही ट्रेनिंग, काम का बोझ, सैलरी, सुरक्षा और स्टाफ की कमी को लेकर परेशान हैं। देश यूनिफॉर्म पर चर्चा कर रहा है। यह ऐसा है जैसे घर को रिपेयर की ज़रूरत हो और पर्दा ठीक किया जाए। आप पार्लियामेंट में उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए हैं, न कि उनके कपड़ों को नया डिज़ाइन करने के लिए।"

जल्द ही रिलीज होने वाली है 'भारत भाग्य विधाता'

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान ANI के साथ एक खास बातचीत में एक्ट्रेस ने इस टॉपिक पर बात की। नर्सों के काम, सेवा और यूनिफॉर्म पर चर्चा करते हुए, कंगना ने बताया कि आज डॉक्टरों के पास अपने काम के दौरान पहने जाने वाले कपड़ों को लेकर ज्यादा आजादी है, जबकि नर्सें अभी भी पारंपरिक यूनिफॉर्म स्टाइल का पालन करती हैं।

नर्सों की यूनिफॉर्म को ‘भारतीय’ बनाया जाना चाहिए

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि ब्रिटिश नर्सों वाला ड्रेस कोड अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। हमारी नर्सें, डॉक्टरों की तरह, जो चाहें वो नहीं पहन सकती हैं; उन्हें एक ड्रेस कोड मिलता है। मौसम चाहे गर्म हो या ठंडा, हमारी नर्सें एक ही तरह के विदेशी लुक में दिखती हैं। उनोने ये भी कहा कि नर्सों की यूनिफॉर्म में विदेशी प्रभाव ज्यादा दिखता है। साथी ही वो कहती हैं कि उन्हें लगता है कि मौजूदा डिजाइन की जड़ें ऐतिहासिक पश्चिमी प्रभावों में हैं।

कंगना के अनुसार, नर्सों की पोशाक से जुड़ी कई चीजें सालों से काफी हद तक वैसी ही बनी हुई हैं। इसके बाद नर्सों की ड्रेस में बदलाव का सुझाव देते हुए कंगना ने कहा कि अगर कभी भी इनकी पोषक में कोई भी बदलाव हो तो वो नर्सों की अपनी पहल और इच्छा पर ही होना चाहिए और इसमें ऐसी चीजें शामिल होनी चाहिए जो उनकी डेली लाइफ के लिए भी फायदेमंद और आरामदायक हो। नर्सों की यूनिफॉर्म को ‘भारतीय’ बनाया जाना चाहिए।

कंगना का ये बयान तब आया है जब उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' रिलीज होने वाली है, जिसमें वो खुद एक स्टाफ नर्स का किरदार निभा रही हैं।

भारत भाग्य विधाता के बारे में

हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें सच्ची घटनाओं पर आधारित उन आम लोगों की कहानी है जिन्होंने मुश्किल समय में हिम्मत दिखाई और 400 से ज्यादा लोगों की जान बचाने में मदद की। PEN स्टूडियोज द्वारा पेश और PEN स्टूडियोज, मणिकर्णिका फिल्म्स और परमहंस क्रिएशन्स द्वारा प्रोड्यूस की गई ये फिल्म 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

एक विवादित सीन के बावजूद सुपरहिट हुई डिंपल कपाड़िया की ‘सागर’, शादी के 12 साल बाद किया था कमबैक

ये भी पढ़ें
Dimple Kapadia Comeback Film Saagar

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

कंगना रनौत

Upcoming Bollywood Movies

Updated on:

08 Jun 2026 04:40 pm

Published on:

08 Jun 2026 04:15 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / इधर कंगना रनौत ने नर्सों की यूनिफॉर्म पर उठाया सवाल, उधर यूजर्स बोले- ‘नर्सों की ड्रेस नहीं, सैलरी पर बात करो’

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘काला हिरण’ के प्रोड्यूसर से गुप-चुप मिले सलमान खान के करीबी महेश मांजरेकर, भाईजान के भड़के फैंस, बोले- आस्तीन का सांप

Mahesh Manjrekar-Amit Jani Meeting
बॉलीवुड

‘धुरंधर की 1% कमाई के लिए इतनी मेहनत?’ वरुण धवन पर तनमय भट्ट का तंज, एक्टर के जवाब ने जीता दिल

Varun Dhawan Tanmay Bhat
बॉलीवुड

Shilpa Shetty: अश्विनी से शिल्पा बनने तक का सफर, अक्षय कुमार संग अफेयर से लेकर राज कुंद्रा विवाद तक, बिना फिल्मों के भी करोड़ों की कमाई

Shilpa Shetty Birthday
बॉलीवुड

एक विवादित सीन के बावजूद सुपरहिट हुई डिंपल कपाड़िया की ‘सागर’, शादी के 12 साल बाद किया था कमबैक

Dimple Kapadia Comeback Film Saagar
मनोरंजन

राम गोपाल वर्मा को फिर आई उर्मिला मातोंडकर की याद, Obsession का सीन देखकर सालों बाद की टिप्पणी

Ram Gopal Varma On Urmila Matondkar
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.