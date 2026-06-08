इधर कंगना रनौत ने नर्सों की यूनिफॉर्म पर उठाया सवाल, उधर यूजर्स बोले- ‘नर्सों की ड्रेस नहीं, सैलरी पर बात करो’

Kangana Ranaut On Nurses Uniform: अभिनेत्री और राजनेता कंगना रनौत ने भारत में नर्सों के ड्रेस कोड पर अपनी राय रखते हुए कहा कि मौजूदा यूनिफॉर्म पर अभी भी ब्रिटिश प्रभाव दिखता है। इसके साथ ही कंगना ने भारतीय नर्सों की यूनिफार्म को बदलने का सुझाव दिया है और उनका ये कमेंट उनकी आने वाली फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की रिलीज के दौरान आई है, जिसमें वह एक स्टाफ नर्स की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म में उनकी भूमिका एक ऐसी नर्स की है जो जन कल्याण के मोर्चे पर सबसे आगे रहती है, लेकिन अक्सर उनकी सेवा और समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं जाता।