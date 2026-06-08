एक विवादित सीन के बावजूद सुपरहिट हुई डिंपल कपाड़िया की ‘सागर’, शादी के 12 साल बाद किया था कमबैक

'सागर' की कहानी एक बहुत ही साधारण लव ट्राएंगल पर आधारित है। डी'सिल्वा परिवार (मोना का रोल कपाड़िया ने और उनके पिता मिस्टर डी'सिल्वा का रोल सईद जाफरी ने किया है) का गोवा के एक मछुआरों के गांव में अपनी कम्युनिटी के बीच एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। राजा (कमल हासन), जो पास ही रहने वाला एक मछुआरा है, वहां अक्सर आता-जाता है और उनका अच्छा दोस्त है। मोना और राजा के बीच खूब हंसी-मज़ाक होता है। मोना उसे अच्छा दोस्त मानती है लेकिन राजा उससे प्यार करता है। वह एक दिन उससे शादी करना चाहता है, जब वह उसे बेहतर ज़िंदगी दे सके। रवि (ऋषि कपूर) विदेश में पढ़ा-लिखा है और एक अमीर बिजनेस परिवार से है। वह गोवा आता है और मोना के प्यार में पड़ जाता है। मोना भी उस बाहरी व्यक्ति से प्रभावित हो जाती है। राजा को उनके प्यार के बारे में पता नहीं चलता। रवि की दादी, कमलादेवी (मधुर जाफरी) क्लास के अंतर की वजह से उनके प्यार के खिलाफ रहती हैं।