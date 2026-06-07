कंगना रनौत ने नर्सों की यूनिफॉर्म पर उठाया सवाल, बोलीं- ‘इसमें आज भी दिखता है ब्रिटिश प्रभाव’

रिलीज होने वाली है कंगना की भारत भाग्य विधाता। (फोटो सोर्स: kanganaranaut)
Kangana Ranaut On Nurses Uniform: अभिनेत्री और राजनेता कंगना रनौत ने भारत में नर्सों के ड्रेस कोड पर अपनी राय रखते हुए कहा कि मौजूदा यूनिफॉर्म पर अभी भी ब्रिटिश प्रभाव दिखता है. इसके साथ ही कंगना ने भारतीय नर्सों की यूनिफार्म को बदलने का सुझाव दिया है और उनका ये कमेंट उनकी आने वाली फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' की रिलीज के दौरान आई है, जिसमें वह एक स्टाफ नर्स की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म में उनकी भूमिका एक ऐसी नर्स की है जो जन कल्याण के मोर्चे पर सबसे आगे रहती है, लेकिन अक्सर उनकी सेवा और समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं जाता।
अभिनेत्री, जो जल्द ही 'भारत भाग्य विधाता' में नज़र आएंगी, ने मुंबई में ANI के साथ एक खास बातचीत में इस विषय पर बात की। अपनी आने वाली फिल्म में इस पेशे और उसके चित्रण पर चर्चा करते हुए, कंगना ने बताया कि आज डॉक्टरों के पास अपने काम के दौरान पहने जाने वाले कपड़ों को लेकर ज्यादा आजादी है, जबकि नर्सें अभी भी पारंपरिक यूनिफॉर्म स्टाइल का पालन करती हैं।
अपनी राय रखते हुए कंगना ने कहा, "मुझे लगता है कि ब्रिटिश नर्सों वाला ड्रेस कोड अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। हमारी नर्सें, डॉक्टरों की तरह, जो चाहें पहन सकती हैं; उन्हें एक कोड मिलता है। लेकिन हमारी नर्सें, चाहे मौसम गर्म हो या ठंडा, एक तरह से विदेशी लुक में दिखती हैं। यह मेरी निजी राय है। लेकिन इस फिल्म में हमने ईमानदारी और सम्मान के साथ काम किया है। आकार और साइज़ मायने नहीं रखता, आपकी यूनिफॉर्म ही आपकी ड्यूटी है।"
उन्होंने आगे बताया कि क्यों उन्हें लगता है कि मौजूदा डिजाइन की जड़ें ऐतिहासिक पश्चिमी प्रभावों में हैं। कंगना के अनुसार, नर्सों की पोशाक से जुड़ी कई चीजें सालों से काफी हद तक वैसी ही बनी हुई हैं। उन्होंने कहा, "लेकिन इसके बावजूद, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा कि यह बहुत ब्रिटिश लुक है। यूनिफॉर्म के ऊपर पिन, टोपी या बेल्ट लगाना अमेरिकी नौसेना का प्रभाव है। जैसा कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान होता था।" अभिनेत्री ने आगे सुझाव दिया कि भविष्य में कोई भी बदलाव नर्सों की अपनी पहल पर होना चाहिए और इसमें ऐसी चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो उनके रोज़मर्रा के काम में व्यावहारिक और फायदेमंद हों।
यूनिफॉर्म को अपडेट करने की संभावना पर बात करते हुए कंगना ने कहा, "लेकिन अब यह एक ही ढर्रे पर चल रहा है, इसलिए आप सही कह रहे हैं। भविष्य में, अगर नर्सों की अपनी पसंद के अनुसार यूनिफॉर्म को भारतीय रंग-रूप दिया जाए और ऐसे बदलाव किए जाएं जिन्हें वे फायदेमंद समझती हैं, तो यह एक सकारात्मक बदलाव होगा।"
कंगना के ये बयान तब आए हैं जब वह 'भारत भाग्य विधाता' की रिलीज की तैयारी कर रही हैं। इस फ़िल्म में वह एक समर्पित स्टाफ़ नर्स का किरदार निभा रही हैं, जो लोगों की भलाई के लिए सबसे आगे रहकर काम करती हैं, लेकिन अक्सर उनकी सेवा और समर्पण पर किसी का ध्यान नहीं जाता।
इस हफ्ते की शुरुआत में रिलीज हुए फिल्म के ट्रेलर में सच्ची घटनाओं पर आधारित एक कहानी की भावुक झलक दिखाई गई है। यह कहानी उन आम लोगों के बारे में है जिन्होंने मुश्किल और डरावने समय में असाधारण हिम्मत दिखाई और 400 से ज़्यादा लोगों की जान बचाने में मदद की। 'भारत भाग्य विधाता' उन नर्सों और वार्ड बॉयज की कहानी दिखाती है जो देश के सबसे मुश्किल दौर में गुमनाम हीरो बनकर सामने आये। PEN स्टूडियोज द्वारा पेश और PEN स्टूडियोज, मणिकर्णिका फिल्म्स और परमहंस क्रिएशन्स द्वारा प्रोड्यूस की गई ये फिल्म 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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