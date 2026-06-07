कंगना रनौत ने नर्सों की यूनिफॉर्म पर उठाया सवाल, बोलीं- ‘इसमें आज भी दिखता है ब्रिटिश प्रभाव’

उन्होंने आगे बताया कि क्यों उन्हें लगता है कि मौजूदा डिजाइन की जड़ें ऐतिहासिक पश्चिमी प्रभावों में हैं। कंगना के अनुसार, नर्सों की पोशाक से जुड़ी कई चीजें सालों से काफी हद तक वैसी ही बनी हुई हैं। उन्होंने कहा, "लेकिन इसके बावजूद, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा कि यह बहुत ब्रिटिश लुक है। यूनिफॉर्म के ऊपर पिन, टोपी या बेल्ट लगाना अमेरिकी नौसेना का प्रभाव है। जैसा कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान होता था।" अभिनेत्री ने आगे सुझाव दिया कि भविष्य में कोई भी बदलाव नर्सों की अपनी पहल पर होना चाहिए और इसमें ऐसी चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो उनके रोज़मर्रा के काम में व्यावहारिक और फायदेमंद हों।