अब खुद संभालेंगी कंगना रनौत अपना सोशल मीडिया अकाउंट! बताया क्यों हटाया टीम का कंट्रोल

इतना ही नहीं, कंगना ने ये भी माना कि सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों के लिए हर कदम पर लोगों की नजर होती है। कई बार किसी फोटो का एंगल, कोई बयान या छोटी-सी गलती भी बड़ी खबर बन जाती है। उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटी होने के कारण उनकी छोटी-छोटी गलतियां भी चर्चा का विषय बन जाती हैं, लेकिन वो इन बातों को जीवन का हिस्सा मानती हैं। सोशल मीडिया पर आने वाले कमेंट्स को लेकर भी कंगना ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि आलोचना और प्रतिक्रियाएं हर सार्वजनिक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वो कमेंट्स को ज्यादा ध्यान नहीं देतीं।