370 की बिरयानी विवाद पर फूटा स्वरा भास्कर का गुस्सा, बोलीं- लड़की की मर्जी के खिलाफ उसे किस किया गया

स्वरा ने आगे बात करते हुए कहा, इतना ही नहीं, लड़का आगे बताता है कि कैसे उसने लड़की का टॉप उसकी बिना मर्जी के उठाया। उसे जबरदस्ती किस किया। लेकिन दो दिन बाद हम किस चीज पर बहस कर रहे हैं कि एक लड़की ने डेडबॉडी के साथ गंदा मजाक किया। यानी मरे हुए व्यक्ति के साथ मजाक करना एक जिंदा लड़की की मर्जी के खिलाफ उसे मोलेस्ट करने के बराबर है। मतलब कुछ भी।