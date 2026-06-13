13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

370 की बिरयानी विवाद पर फूटा स्वरा भास्कर का गुस्सा, बोलीं- लड़की की मर्जी के खिलाफ उसे किस किया गया

370 Biryani Controversy: बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर का 370 की बिरयानी विवाद पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। फिलहाल दो मामलों की तुलना पर उन्होंने अपनी राय साझा की है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jun 13, 2026

Swara Bhaskar On 370 Biryani Controversy

Swara Bhaskar On 370 Biryani Controversy (सोर्स- @reallyswara)

Swara Bhaskar On 370 Biryani Controversy: सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से 370 की बिरयानी विवाद लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। इस मामले में कॉमेडियन प्रणित मोरे, विवादित बयान देने वाले हिमांशु जांगरा और डॉक्टर सेजल पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसी बीच अब अभिनेत्री स्वरा भास्कर का हिमांशु और सेजल वाले मामलों की तुलना करने पर गुस्सा फूट पड़ा है। स्वरा ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

स्वरा भास्कर का फूटा गुस्सा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए स्वरा भास्कर ने इस पूरे मामले पर बात की। उन्होंने कहा, तो अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करिएगा। कि कैसे एक बेवकूफ लड़का लड़की के साथ फिजिकल होने को सही मान रहा है क्योंकि उसने 370 रुपये की बिरयानी खिलाई है। इस गंदे से मजाक पर ऑडियंस भी तालियां बजाकर हंसती है। शो का कॉमेडियन उस लड़के को प्राइज मनी भी देता है।

लड़की को जबरन किस किया

स्वरा ने आगे बात करते हुए कहा, इतना ही नहीं, लड़का आगे बताता है कि कैसे उसने लड़की का टॉप उसकी बिना मर्जी के उठाया। उसे जबरदस्ती किस किया। लेकिन दो दिन बाद हम किस चीज पर बहस कर रहे हैं कि एक लड़की ने डेडबॉडी के साथ गंदा मजाक किया। यानी मरे हुए व्यक्ति के साथ मजाक करना एक जिंदा लड़की की मर्जी के खिलाफ उसे मोलेस्ट करने के बराबर है। मतलब कुछ भी।

क्या है पूरा विवाद?

दरअसल ये पूरा विवाद प कॉमेडी शो के दौरान शुरू हुआ। शो में मौजूद एक युवक ने डेटिंग से जुड़ा एक अनुभव साझा किया। बातचीत के दौरान उसने ऐसा बयान दिया जिसे बड़ी संख्या में लोगों ने महिलाओं के प्रति अपमानजनक और असंवेदनशील बताया। वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो गई और देखते ही देखते इंटरनेट पर बहस छिड़ गई।

लोगों का कहना था कि इस तरह के मजाक महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करते हैं और समाज में गलत संदेश देते हैं। कई महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। देखते ही देखते युवक का नाम ट्रेंड करने लगा और उसके खिलाफ हजारों पोस्ट शेयर होने लगे।

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Jun 2026 07:48 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 370 की बिरयानी विवाद पर फूटा स्वरा भास्कर का गुस्सा, बोलीं- लड़की की मर्जी के खिलाफ उसे किस किया गया

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

6 साल तक डेटिंग, लेकिन सेट पर नहीं दिखा प्यार! रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ को लेकर को-स्टार ने खोले पुराने राज

Ranbir Kapoor and Katrina Kaif
बॉलीवुड

बंदूक, बदला और बॉक्स ऑफिस बैटल! आलिया भट्ट और हुमा कुरैशी के बीच छिड़ेगी असैसिन वॉर

बॉलीवुड

सलमान खान के खिलाफ ‘पान मसाला’ विज्ञापन मामले में नया मोड़, NCDRC ने शिकायतकर्ता को जारी किया नोटिस

Salman Khan Pan Masala Case
बॉलीवुड

कंगना की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ को कमाल आर खान ने बताया सी-ग्रेड, बोले- बेकार फिल्मों में वक्त नहीं गवाता

Bharat Bhhagya Viddhaata Released
बॉलीवुड

Bharat Bhhagya Viddhaata X Review: असली ‘धुरंधर’ निकलीं कंगना रनौत, ‘भारत भाग्य विधाता’ देखकर लोगों ने दिए रिएक्शन

Bharat Bhhagya Viddhaata X Review
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.