6 साल तक डेटिंग, लेकिन सेट पर नहीं दिखा प्यार! रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ को लेकर को-स्टार ने खोले पुराने राज

विश्वनाथ के मुताबिक डेडिकेशन के मामले में कैटरीना पूरी टीम में सबसे आगे थीं, लेकिन अब कहा जाता है कि 'अजब प्रेम की गजब कहानी' की शूटिंग के दौरान ही रणबीर और कैटरीना करीब आए थे। दोनों ने 'राजनीति' और 'जग्गा जासूस' में भी साथ काम किया। लगभग 6 साल के रिश्ते के बाद 2016 में दोनों अलग हो गए। दोनों ने ब्रेकअप की वजह कभी सार्वजनिक नहीं की और अब रणबीर कपूर ने 2022 में आलिया भट्ट से और कैटरीना कैफ ने 2021 में विक्की कौशल से शादी की।