6 साल तक डेटिंग, लेकिन सेट पर नहीं दिखा प्यार! रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ को लेकर को-स्टार ने खोले पुराने राज

Ranbir Kapoor and Katrina Kaif (this photo from x: @stardusttfairy)
Ranbir Kapoor and Katrina Kaif never romanced on set: बॉलीवुड के सबसे फेमस एक्स कपल में से एक रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के बारे में एक दिलचस्प खुलासा सामने आया है। 'अजब प्रेम की गजब कहानी' में उनके को-स्टार विश्वनाथ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि सेट पर दोनों के बीच कोई रोमांस नहीं था और कैटरीना की मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें देखकर सब हैरान रह जाते थे।
सिद्धार्थ कन्नन के साथ इंटरव्यू में जब सेट पर रणबीर कपूर-कैटरीना कैफ के रोमांस के बारे में पूछा गया तो विश्वनाथ ने हंसते हुए कहा कि राजकुमार संतोषी के सामने कोई ऐसा कुछ कर सकता था? उनके अनुसार संतोषी जी शेर की तरह हैं, वो सबको कहानी और किरदार में इस कदर डुबो देते हैं कि सेट पर हर कोई भी अनुशासित और आज्ञाकारी बन जाता है। साथ ही, वो स्टार्स का इतना ख्याल रखते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं देखा।
विश्वनाथ ने कैटरीना कैफ की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी डेडिकेशन और फिजिकल फिटनेस देखकर खुद रणबीर समेत सभी टीम मेंबर्स हैरान रह जाते थे। एक सीन में उन्हें नाव से सीढ़ी चढ़कर पुल तक पहुंचना था और कैटरीना बेहद तेजी से ऊपर पहुंच गईं, जिसमें उन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी पर भी जमकर मेहनत की।
विश्वनाथ के मुताबिक डेडिकेशन के मामले में कैटरीना पूरी टीम में सबसे आगे थीं, लेकिन अब कहा जाता है कि 'अजब प्रेम की गजब कहानी' की शूटिंग के दौरान ही रणबीर और कैटरीना करीब आए थे। दोनों ने 'राजनीति' और 'जग्गा जासूस' में भी साथ काम किया। लगभग 6 साल के रिश्ते के बाद 2016 में दोनों अलग हो गए। दोनों ने ब्रेकअप की वजह कभी सार्वजनिक नहीं की और अब रणबीर कपूर ने 2022 में आलिया भट्ट से और कैटरीना कैफ ने 2021 में विक्की कौशल से शादी की।
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