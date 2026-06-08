पटना फायरिंग केस ने पकड़ा तूल, खान सर के पक्ष में आए राज बब्बर का बयान वायरल

पटना पुलिस ने इस मामले में खान सर और उनके दो सुरक्षा गार्ड सहित कई व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। जांच में एक बड़ा मोड़ तब आया जब गिरफ्तार सुरक्षा गार्डों में से 2 ने पूछताछ में कहा कि उन्होंने खान सर के निर्देश पर अपनी .315-बोर राइफल से गोली चलाई थी। इस बात की जांच अभी भी चल रही है और पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल कर रही है। दरअसल, खान सर के वकील अरविंद कुमार मव्वर ने बताया कि उनकी ओर से एंटीसिपेटरी बेल की कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं।