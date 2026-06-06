खान सर का विवादों के बीच ‘रवीना टंडन’ वाला वीडियो वायरल, शो में दिल का हाल किया था बयां

इसी कड़ी में खान सर का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने बेहद कड़े लहजे में कहा कि ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े लोग किसी के दबाव में काम नहीं करते और गलत बात का खुलकर विरोध करना जानते हैं। खान सर ने स्वाभिमान से कहा, "हमने अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर यह पहचान बनाई है, हम किसी दलाली या समझौते के सहारे आगे नहीं बढ़े हैं।" उनके इस बयान को छात्रों ने हाथों-हाथ लिया। देखते ही देखते यह बहस कोचिंग संस्थानों के बड़े-बड़े दावों, करोड़ों के टर्नओवर और रिजल्ट्स की पारदर्शिता जैसे गंभीर मुद्दों तक पहुंच गई।