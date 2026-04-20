‘मुझे पैसे चाहिए थे और मुझे मुंह पर मना कर दिया’, धुरंधर फेम राकेश बेदी का सेट पर भेदभाव पर छलका दर्द, बोले- हीरो ले जाता है सारे पैसे

राकेश ने कहा, 'मुझे याद है एक बार मैं शूटिंग कर रहा था और मुझे पैसे ही बहुत जरूरत थी। उस फिल्म में हीरो था एक बड़ा, मैं नाम नहीं लूंगा। प्रोड्यूसर सेट पर आया तो उसके हाथ में पैसों का पैकेट था। मैं देख सकता था कि उसमें पैसा है। तो मैंने कहा सर मेरी फीस पेंडिंग है, मुझे पैसे चाहिए। उसने कहा यार अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मेरे मुंह से निकल गया कि पैसे तो आपके पास हैं। उसने मुझसे कहा कि यार ये हीरो को देने हैं। तब मुझे पता चला कि इंडस्ट्री में किस तरह से काम होता है। पूरी अहमियत हीरो को ही दी जाती है और सेट पर कुछ इसी तरीके से काम होता है।'