‘धुरंधर 2’ ने रचा इतिहास, बनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म, अब आमिर की ‘दंगल’ से सिर्फ इतने करोड़ पीछे

Dhurandhar 2 Box Office Records: भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है- 'धुरंधर 2'। अभिनेता रणवीर सिंह की इस एक्शन-ड्रामा फिल्म ने कमाई के मामले में ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, जो अब तक बहुत कम फिल्मों को नसीब हुआ है। फिल्म ने हाल ही में 'पुष्पा 2 द रूल' को पीछे छोड़ते हुए भारतीय सिनेमा की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का दर्जा हासिल कर लिया है।