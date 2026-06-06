उम्र पर इंडस्ट्री के डबल स्टैंडर्ड पर तापसी पन्नू का बड़ा सवाल, बोलीं- ‘शाहरुख खान के लिए ऐसा कह सकते हैं?’

तापसी पन्नू ने हाल ही में एक खास तरह की बॉडी इमेज बनाए रखने के दबाव के बारे में भी बात की और बताया कि कैसे पेट को सपाट करने की कोशिश में उन्होंने एक बार अपनी लिमिट से ज्यादा मेहनत की थी। इंस्टाग्राम स्टोरीज पर तापसी ने लिखा, "मुझे याद है कि मुझ पर इसका जुनून सवार था क्योंकि बड़े होने के दौरान मैं बहुत फिट थी, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया कि पेट के निचले हिस्से की चर्बी हमेशा क्यों बनी रहती थी। मैंने इतनी जमकर कसरत की कि खुद पर हद से ज्यादा प्रेशर डाल दिया, और सही कहा गया है कि जब आप खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, तो आपके दिमाग में एक अलार्म बजता है कि आपके शरीर को सुरक्षा की जरूरत है।"