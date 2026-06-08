Shilpa Shetty: अश्विनी से शिल्पा बनने तक का सफर, अक्षय कुमार संग अफेयर से लेकर राज कुंद्रा विवाद तक, बिना फिल्मों के भी करोड़ों की कमाई

Shilpa Shetty Birthday: बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन, सफल बिजनेसवुमन और टीवी इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा बन चुकी शिल्पा शेट्टी 8 जून को अपना 51वां जन्मदिन मना रही हैं। तीन दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि बिजनेस, ब्रांड एंडोर्समेंट, निवेश और टेलीविजन के जरिए भी एक अलग पहचान बनाई है। आज शिल्पा उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिनकी कमाई का बड़ा हिस्सा फिल्मों के बाहर से आता है।