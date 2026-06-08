Shilpa Shetty: अश्विनी से शिल्पा बनने तक का सफर, अक्षय कुमार संग अफेयर से लेकर राज कुंद्रा विवाद तक, बिना फिल्मों के भी करोड़ों की कमाई

Shilpa Shetty Birthday (सोर्स- एक्स)
Shilpa Shetty Birthday: बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन, सफल बिजनेसवुमन और टीवी इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा बन चुकी शिल्पा शेट्टी 8 जून को अपना 51वां जन्मदिन मना रही हैं। तीन दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि बिजनेस, ब्रांड एंडोर्समेंट, निवेश और टेलीविजन के जरिए भी एक अलग पहचान बनाई है। आज शिल्पा उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिनकी कमाई का बड़ा हिस्सा फिल्मों के बाहर से आता है।
बहुत कम लोग जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी का असली नाम अश्विनी शेट्टी है। उनका जन्म 8 जून 1975 को कर्नाटक के मंगलुरु में हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने पिता के व्यवसाय में मदद करती थीं। इसी दौरान उन्हें एक फैशन शो में हिस्सा लेने का मौका मिला। वहां खिंची कुछ तस्वीरों ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी और मॉडलिंग की दुनिया के दरवाजे उनके लिए खुल गए।
मॉडलिंग में सफलता मिलने के बाद शिल्पा को फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे। साल 1993 में उन्होंने फिल्म 'बाजीगर' से बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान और काजोल नजर आए थे। यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और शिल्पा रातों-रात चर्चा में आ गईं।
इसके बाद 90 के दशक में उन्होंने 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी', 'छोटे सरकार', 'आओ प्यार करें', 'हथकड़ी', 'औजार' और 'परदेसी बाबू' जैसी फिल्मों में काम कर अपनी लोकप्रियता को लगातार बढ़ाया।
सफलता के बावजूद शिल्पा का सफर हमेशा आसान नहीं रहा। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने कम हो गए। कई बार उन्हें फिल्म के लिए चुना गया लेकिन बाद में प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया। लगातार असफलताओं और निराशा के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और खुद को साबित करने की कोशिश जारी रखी।
साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म 'धड़कन' उनके करियर का बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हुई। इस फिल्म ने उन्हें दोबारा स्टारडम की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इसके बाद 'रिश्ते', 'फिर मिलेंगे', 'दस' और 'लाइफ इन ए मेट्रो' जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। खासकर एचआईवी संक्रमित महिला के किरदार में उनकी गंभीर अदाकारी की काफी प्रशंसा हुई।
फिल्मों के अलावा शिल्पा ने ब्रिटेन के चर्चित रियलिटी शो 'सेलिब्रिटी बिग ब्रदर' में हिस्सा लेकर दुनिया भर में पहचान बनाई। शो के दौरान उन्हें नस्लीय टिप्पणियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धैर्य और साहस के साथ परिस्थितियों का सामना किया। यह विवाद अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में रहा और अंततः शिल्पा विजेता बनकर उभरीं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पा शेट्टी की कुल संपत्ति करीब 150 करोड़ रुपये के आसपास आंकी जाती है। उनकी आय का स्रोत सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि कई बिजनेस और निवेश भी हैं।
मुंबई के जुहू इलाके में स्थित उनका आलीशान बंगला 'किनारा' अक्सर चर्चा में रहता है। बताया जाता है कि इस शानदार प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ रुपये से भी अधिक है। इसके अलावा दुबई और यूनाइटेड किंगडम में भी उनकी प्रीमियम संपत्तियां मौजूद हैं।
शिल्पा डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर सेक्टर में सक्रिय निवेशक हैं। वह बैस्टियन हॉस्पिटैलिटी की सह-मालकिन हैं और कई उभरते ब्रांड्स में निवेश कर चुकी हैं। लोकप्रिय ब्रांड मामाअर्थ में भी उनकी हिस्सेदारी बताई जाती है।
ब्रांड एंडोर्समेंट शिल्पा की कमाई का बड़ा जरिया है। बताया जाता है कि वह एक विज्ञापन के लिए करीब एक करोड़ रुपये तक फीस लेती हैं। इसके अलावा 'सुपर डांसर' और 'इंडियाज गॉट टैलेंट' जैसे लोकप्रिय रियलिटी शोज में जज के रूप में भी उन्होंने अच्छी खासी कमाई की है।
शिल्पा एसपीएस स्टूडियो नामक वीएफएक्स कंपनी से भी जुड़ी हुई हैं, जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपये का निवेश किया है। इसके अलावा उनका अपना फैशन ब्रांड 'ड्रीम एसएस' भी है, जो उनकी बिजनेस पहचान को और मजबूत बनाता है।
90 के दशक के आखिर में शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार के रिश्ते की खबरें बॉलीवुड गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरती थीं। दोनों की मुलाकात फिल्म 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' के दौरान हुई थी। बाद में कई फिल्मों में साथ काम करने के दौरान उनकी नजदीकियों की खबरें सामने आईं। उस समय दोनों की शादी तक की चर्चाएं होने लगी थीं।
बिजनेसमैन राज कुंद्रा से शादी के बाद भी शिल्पा विवादों से दूर नहीं रह सकीं। राज कुंद्रा की पहली पत्नी कविता कुंद्रा ने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि उनकी शादी टूटने की वजह शिल्पा थीं। हालांकि बाद में राज कुंद्रा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि तलाक के पीछे अन्य व्यक्तिगत कारण जिम्मेदार थे।
साल 2021 में राज कुंद्रा का नाम कथित अश्लील कंटेंट निर्माण और प्रसारण मामले में सामने आया। जांच एजेंसियों और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की। आरोप लगे कि एक एप और डिजिटल नेटवर्क के जरिए कंटेंट का वितरण किया जा रहा था। जांच के दौरान कई नाम सामने आए और मामला लंबे समय तक चर्चा में बना रहा। बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने भी संबंधित मामलों में जांच की कार्रवाई की।
साल 2007 में एड्स जागरूकता कार्यक्रम के दौरान हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेरे द्वारा सार्वजनिक मंच पर शिल्पा को किस करने का मामला काफी विवादित हुआ था। इस घटना के बाद उनके खिलाफ कानूनी शिकायतें दर्ज हुई थीं। हालांकि वर्षों बाद अदालत ने उन्हें इस मामले में आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित मानते हुए राहत प्रदान की।
शिल्पा शेट्टी सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं बल्कि फिटनेस आइकन के रूप में भी जानी जाती हैं। योग को लोकप्रिय बनाने में उनका बड़ा योगदान माना जाता है। उन्होंने फिटनेस किताबें लिखीं, योग वीडियो लॉन्च किए और लाखों लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक अभियानों और जनजागरूकता कार्यक्रमों में योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुके हैं।
आज 51 वर्ष की उम्र में भी शिल्पा शेट्टी मनोरंजन जगत, बिजनेस और फिटनेस की दुनिया में एक मजबूत पहचान बनाए हुए हैं। संघर्ष, सफलता, विवाद और उपलब्धियों से भरी उनकी कहानी उन्हें बॉलीवुड की सबसे चर्चित और प्रभावशाली हस्तियों में शामिल करती है।
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