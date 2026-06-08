राम गोपाल वर्मा को फिर आई उर्मिला मातोंडकर की याद, Obsession का सीन देखकर सालों बाद की टिप्पणी

Ram Gopal Varma On Urmila Matondkar: बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो रिलीज होने के सालों बाद भी दर्शकों के दिलों और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ती हैं। साल 1999 में आई साइकोलॉजिकल थ्रिलर 'कौन' ऐसी ही एक फिल्म मानी जाती है। अब एक बार फिर यह फिल्म चर्चा में आ गई है और इसकी वजह बने हैं निर्देशक राम गोपाल वर्मा।