जाह्नवी कपूर ने ‘पेड्डी’ के विवादित सीन्स पर जताई थी आपत्ति? डायरेक्टर पर चिल्लाए राम चरण, चैट हुई वायरल

इस चौतरफा घिराव, विवाद और लीक चैट्स के बढ़ते दबाव के बीच निर्देशक बुची बाबू सना पूरी तरह बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान जारी कर दर्शकों से माफी मांगी है। डायरेक्टर ने कहा, "हमारा मकसद किसी को भी असहज या अपमानित करना नहीं था। दर्शकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने फिल्म के उन विवादित दृश्यों को बदलने और उन पर कैंची चलाने का फैसला किया है।" हालांकि, कमाई के मामले में फिल्म पर इस विवाद का कोई बुरा असर नहीं पड़ा है, लेकिन जाह्नवी की इस कथित नाराजगी ने फिल्म की छवि को जरूर नुकसान पहुंचाया है।