कौन है फिल्म Obsession की एक्ट्रेस इंडे नवारेटे? भारतीय डायरेक्टर ने खोला 8 साल पुराना राज

शुभम ने इंस्टाग्राम पर इस प्रोजेक्ट की पर्दे के पीछे की कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर करते हुए बेहद भावुक नोट लिखा। उन्होंने लिखा, "आज से 8 साल पहले मुझे इंडे नवारेटे के साथ काम करने का सौभाग्य मिला था। आज इन तस्वीरों को देखकर हैरानी होती है कि उन्होंने अपने करियर में कितनी लंबी और शानदार दूरी तय की है। इससे बहुत पहले कि पूरी दुनिया 'ऑब्सेशन' में उनके अभिनय की दीवानी होती, मुझे एक रोमांटिक शॉर्ट फिल्म में उनकी छिपी हुई प्रतिभा को बेहद करीब से देखने का मौका मिला था। उन्हें आज वह मुकाम और पहचान मिलते देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, जिसकी वे असल हकदार हैं।"