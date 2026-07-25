28वीं मंजिल से गिरकर रियलिटी स्टार की हुई मौत, याकिर लेवी ने दोस्तों को भेजा था आखिरी मैसेज- ‘मैं आ रहा हूं’

Yakir Levi Death News: इजरायल के चर्चित रियलिटी टीवी स्टार और कारोबारी याकिर लेवी का अमेरिका के फ्लोरिडा में दर्दनाक निधन हो गया। 45 वर्षीय लेवी की मौत साउथ फ्लोरिडा के एक लग्जरी रिसॉर्ट की 28वीं मंजिल से गिरने के बाद हुई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हादसे से कुछ ही पल पहले उन्होंने अपने दोस्तों को मैसेज भेजकर लिखा था, 'मैं आ रहा हूं।' इसके कुछ सेकंड बाद एक तेज आवाज सुनाई दी और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।